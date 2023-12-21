اليابان تجيز خدمات السائق الخاص في ابريل وفق شروط

القاهرة - بوابة الوسط

ستطلق الحكومة اليابانية خدمة جديدة باستخدام السيارات الخاصة والسائقين في أبريل المقبل لمواجهة مشاكل النقل ونقص الموظفين في شركات سيارات الأجرة التي تشهدها البلاد بصورة متزايدة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأربعاء.

وذكرت وكالة «فرانس برس» تأكيد وزير النقل تيتسو سايتو على أن مشكلة نقص سيارات الأجرة لا تعاني منها فقط المناطق الريفية في البلاد، ولكن أيضا المناطق السياحية. قائلا «نريد إنشاء نظام يكون سهل الاستخدام أيضا للسياح الدوليين».

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وجاء قرار الحكومة اليابانية برفع الحظر جزئيا على خدمات السائق الخاص في اليابان، بعد انخفاض عدد سائقي سيارات الأجرة في الأرخبيل بنسبة 20% بين العامين 2019 وهذا العام، بحسب اتحاد القطاع.

وترك كثير من السائقين المهنة عند اعتماد القيود الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19». كما أن متوسط أعمارهم مرتفع بشكل خاص، إذ يبلغ أكثر من 58 عاما.

معارضة لتنافس خدمات السائق الخاص

وسيتمكن سائقو القطاع الخاص بشكل ملموس، وفقا للخطة الحكومية الجديدة، من تقديم خدماتهم بمركباتهم الخاصة، ولكن فقط في المناطق والأوقات التي تندر فيها سيارات الأجرة، وبشرط أن يكونوا تحت إشراف شركة سيارات الأجرة، لأسباب قانونية.

ولطالما عارضت شركات سيارات الأجرة في اليابان دخول خدمات السائق الخاص المنافسة، بحجة المخاطر الأمنية. كما أدت مسائل التأمين والمسؤولية المدنية في حالة وقوع حادث إلى تأخير الإصلاحات.

وتخطط الحكومة أيضا لاتخاذ تدابير لتسهيل توظيف سائقي سيارات الأجرة، على سبيل المثال عن طريق تقصير فترة تدريبهم وتقديم اختبار متعدد اللغات، من أجل تشجيع المزيد من العمال الأجانب على ممارسة هذه المهنة.



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