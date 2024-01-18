غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت دراسة نشرت الأربعاء بمجلة «نيتشر» إلى أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند، كان أكبر خلال العقود الأربعة الماضية مما كان متوقعا في السابق، ويقف الاحترار المناخي بشكل أساسي خلف ذلك، معتمدة في نتائجها على تحليل بيانات الأقمار الصناعية.

وحلل باحثون مقيمون في كاليفورنيا تطور كتلة الجليد التي تغطي أراضي غرينلاند. وباستخدام بيانات من الأقمار الصناعية، حصلوا على ما يقرب من 240 ألف ملاحظة لمواقع نهايات الكتل الجليدية - حيث تلتقي الأنهار الجليدية بالمحيط، حسب وكالة «فرانس برس».

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وخلص الباحثون إلى أن «الغطاء الجليدي في غرينلاند فقد قدراً أكبر بكثير من الجليد في العقود الأخيرة مما كان يُعتقد سابقاً»، وقالوا «ما وجدناه فاجأنا».

كما ووجدوا أن كتلة الجليد المفقودة بسبب تراجع الجبهات الجليدية جرى التقليل من حجمها تاريخياً بنحو 1000 غيغاطن (1 غيغاطن يساوي مليار طن)، وبالتالي فإن الخسارة الإجمالية لمساحات الجليد أعلى بنسبة 20% من التقديرات السابقة.

الأنهار الجليدية الأكثر استجابة للاحترار

وقال تشاد غرين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا والمعدّ الرئيسي للدراسة لوكالة «فرانس برس» إن «كل الأنهار الجليدية تقريبا في غرينلاند انحسرت كثافتها أو تراجعت في العقود الأخيرة».

وأضاف «لا يوجد استثناء حقيقي، وهذا يحدث في كل مكان في الوقت نفسه، والسبب الرئيسي لهذا الذوبان هو الاحترار المناخي، سواء بسبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي أو في المحيطات إذ إن الأنهار الجليدية في غرينلاند حساسة لكليهما».

وأكد معدو الدراسة أن «فقدان الكتلة كان له تأثير مباشر ضئيل على الارتفاع الإجمالي في مستويات سطح البحر، إذ إن الجليد موجود بأكثريته في البحر».

ومع ذلك، فإن ما يحصل كاف ليكون له أثر محتمل على دوران المحيطات -مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على الأنظمة المناخية أو النظم الإيكولوجية أو الأمن الغذائي- وكذلك على توازن الطاقة في الأرض.

وخلص الباحثون إلى اكتشاف آخر، إذ يبدو أن الأنهار الجليدية ذات أقوى الدورات الموسمية لتقدم الشتاء وتراجع الصيف هي الأكثر احتمالا للاستجابة لظاهرة الاحترار، وقد عانت من أكبر انحسار في العقود الأخيرة. وهذا من شأنه أن يتيح التنبؤ بشكل أكثر دقة بالتطور المستقبلي للأنهار الجليدية في السنوات المقبلة.