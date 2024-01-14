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العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000عام في الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 03:03 مساء
العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000عام في الأمازون
مجمعات من المنصات المستطيلة الموزعة على طول الشوارع المحفورة الواسعة في موقع في الإكوادور. (أ ف ب)
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كشف علماء الآثار بواسطة الخرائط الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيا استشعار الليزر عن مجموعة من المدن المفقودة في غابات الأمازون المطيرة، والتي كانت موطنًا لما لا يقل عن 10000 مزارع منذ حوالي 2000 عام

واكتشف العلماء سلسلة من التلال الترابية والطرق المدفونة في الإكوادور لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن من قبل عالم الآثار ستيفن روستين. لكن في ذلك الوقت، قال روستين، أحد الباحثين الذين نشروا تقريرهم عن النتائج في مجلة «ساينس» يوم الخميس: «لم أكن متأكدًا من كيفية توافق كل ذلك معًا». وفقا لموقع «الغارديان».

وتبين بعد ذلك أن هذه المواقع جزء من شبكة كثيفة من المستوطنات والطرق المتصلة، الواقعة في غابات على سفوح جبال الأنديز، والتي استمرت حوالي 1000 عام.

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ووجد الباحثون أن المستوطنات سكنها شعب الأوبانو في الفترة بين حوالي 500 قبل الميلاد و300 إلى 600 بعد الميلاد، وهي فترة معاصرة تقريبًا للإمبراطورية الرومانية في أوروبا.

كانت المباني السكنية والاحتفالية المقامة على أكثر من 6000 تلة ترابية محاطة بالحقول الزراعية وقنوات الصرف الصحي. كان عرض أكبر الطرق 33 قدمًا (10 أمتار) وامتدت لمسافة 6-12 ميلًا (10-20 كم).

وقال روستين، الذي يدير التحقيقات في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: «لقد كان واديًا ضائعًا من المدن. إنه أمر لا يصدق».

 موطنًا لما لا يقل عن 10000 نسمة
وقال عالم الآثار أنطوان دوريسون، وهو مؤلف مشارك في الدراسة في نفس المعهد الفرنسي، إنه على الرغم من صعوبة تقدير عدد السكان، إلا أن الموقع كان موطنًا لما لا يقل عن 10000 نسمة, وربما يصل إلى 15000 أو 30000 في ذروته. وهذا مماثل لعدد سكان لندن في العصر الروماني، والتي كانت آنذاك أكبر مدينة في بريطانيا.

وقال عالم الآثار بجامعة فلوريدا مايكل هيكنبرجر، الذي لم يشارك في الدراسة: «هذا يظهر سكناً كثيفًا للغاية ومجتمعًا معقدًا للغاية. بالنسبة للمنطقة، فهي حقًا في فئة خاصة بها من حيث مدى ظهورها مبكرًا».

وقال خوسيه إيريارت، عالم الآثار بجامعة إكستر، إن بناء الطرق وآلاف التلال الترابية كان سيتطلب نظامًا متطورًا من العمل المنظم، وأضاف «لقد بنوا الإنكا والمايا بالحجارة، لكن الناس في الأمازون لم يكن لديهم عادة الحجارة المتاحة للبناء, لقد بنوا بالطين»، وتابع «لا يزال هناك قدر هائل من العمل».

 الماضي أكثر تعقيدا مما نظن
غالبًا ما يُنظر إلى منطقة الأمازون على أنها «برية نقية» لا تضم سوى مجموعات صغيرة من الناس. لكن الاكتشافات الأخيرة أظهرت مدى تعقيد الماضي حقًا.

وقد وجد العلماء مؤخرًا أيضًا أدلة على وجود مجتمعات الغابات المطيرة المعقدة التي سبقت الاستعمار الأوروبي في أماكن أخرى من منطقة الأمازون، بما في ذلك بوليفيا والبرازيل.

قال روستين: «كان هناك دائمًا تنوع مذهل في الأشخاص والمستوطنات في منطقة الأمازون، ولم تكن هناك طريقة واحدة فقط للعيش. نحن فقط نتعلم المزيد عنهم»

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