اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشف علماء الآثار في الصين مقبرة عمرها 2000 عام محفوظة بشكل جيد في جنوب غرب البلاد، وداخلها مجموعة غامضة من القطع الخشبية الأثرية المستطيلة المرتبطة بتقويم فلكي قديم.

ويبلغ عدد هذا القطع الخشبية 23، ويصل عرضها إلى نحو بوصة (2.5 سم)، وطولها 4 بوصات (10 سم)، وتعرض شخصية صينية مرتبطة بـ«Tiangan Dizhi»، أو «عشرة سيقان سماوية و12 فرعا أرضيا»، حسب الوكالة الروسية «آر تي».

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ويرجح أن تكون هذه القطع الخشبية هي تقويم فلكي صيني تقليدي تأسس في عهد أسرة شانغ، التي حكمت نحو العام 1600 قبل الميلاد إلى نحو 1045 قبل الميلاد.

ويعتقد علماء الآثار أن إحدى القطع ربما كانت تمثل العام الحالي، وأن القطع الـ22 الأخرى كان من الممكن استخدامها في تحديد أي سنة معينة في التقويم القديم، وفقا لموقع China» «New الصيني.

ولم يتضح مع ذلك كيف تعمل مجموعة القطع الخشبية التقويمية.

ويعد هذا الاكتشاف الأول الذي يجرى فيه العثور على مثل هذا الأثر القيّم في مقبرة قديمة، على الرغم من أن ممارسة كتابة الأحرف على شرائح من الخشب أو الخيزران كانت شائعة في الصين قبل اختراع الورق.

وقد جرى اكتشاف القطع الخشبية والعديد من القطع الأثرية الأخرى، في وقت سابق من هذا العام، في مقبرة بمنطقة وولونغ، على بُعد نحو 870 ميلا (1400 كيلومتر) جنوب غرب بكين.