سكان مورمانسك الروسية يحتفلون بأول شروق للشمس بعد ليل قطبي استمر 40 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل سكان مدينة مورمانسك الروسية الواقعة في منطقة القطب الشمالي، بأول شروق للشمس بعد ليل قطبي استمر 40 يوماً.

وخرج الأهالي في تلك المدينة، وتسلق البعض أعلى جبل لإلقاء التحية على الشمس، والتقطوا الصور ورقصوا وغنوا، بحسب فيديو بثه اليوم موقع «يورنيوز».

ورغم أن فترة الشروق لم تدم وقتاً طويلاً، إذ استغرقت 37 دقيقة فقط، إلا أنها كانت بالنسبة للأشخاص المتجمعين، لحظة فرح حقيقية تستحق الاحتفاء.

فترة الليل القطبي

وتشهد المنطقة القطبية الشمالية من روسيا ما يعرف بـ«الليل القطبي» والذي يبدأ مطلع ديسمبر ويمتد حتى منتصف يناير ، حينما تغيب الشمس على مدى 24 ساعة طوال هذه الفترة، في الدائرة القطبية الشمالية.

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وتشكل نهاية «الليل القطبي» مناسبة احتفالية لسكان مدينة مورمانسك، الذين جرت العادة لديهم منذ سبع عشرة سنوات أن يقيموا احتفالات خاصة في يوم الحادي عشر من يناير ضمن فعاليات يوم «الشروق الأول».

وتقام هذه الاحتفالات عادة على «جبل الشمس»، وهي أعلى قمة في المنطقة، حيث يحتشد الناس هناك في ساعات الفجر الأولى، في أيام تكون فيها درجة الحرارة بحدود 25 درجة مئوية تحت الصفر.