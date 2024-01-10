كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أقر برلمان كوريا الجنوبية الثلاثاء مشروع قانون يحظر تربية وبيع وذبح الكلاب لأغراض الاستهلاك، ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 30 مليون وون (22745 دولارا).

ورحبت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بمشروع القانون المنتظر العمل به بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وصوتت لصالح حظر هذه التجارة التي تعد ممارسة تقليدية يصفها الناشطون بأنها عار على البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأشاد ناشطون بإقرار القانون ومنهم المديرة التنفيذية لمنظمة «Humane Society International/Korea» جونغاه تشاي والتي قالت «اليوم، تصرف النواب بشكل حاسم لجعل هذا الأمر واقعا».

وأضافت «أنا سعيدة لأن كوريا الجنوبية يمكنها الآن إغلاق هذا الفصل الأسود من تاريخنا وبدء مستقبل يحترم الكلاب».

لحم الكلاب جزءا من المطبخ الكوري

ويُعد لحم الكلاب جزءا من المطبخ الكوري الجنوبي منذ فترة طويلة، فيما تشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون كلب يُقتل كل عام من أجل تناول لحمه، لكن الاستهلاك انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة مع تزايد تربية الكوريين حيوانات أليفة.

وواجهت محاولات سابقة لفرض حظر على هذه الممارسة معارضة شرسة من مربي الكلاب المخصصة للاستهلاك. ويهدف النص الذي أقر إلى تقديم تعويضات حتى تتمكن الشركات العاملة في المجال من الخروج من هذه التجارة.

وتظهر أرقام رسمية أن هناك حوالى 1100 مزرعة كلاب تربي مئات الآلاف منها كل عام لتقدم على موائد المطاعم في كل أنحاء البلاد.