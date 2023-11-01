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الحكومة البريطانية تحظر الكلاب من سلالة «أميريكن بولي اكس ال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:31 مساء
الحكومة البريطانية تحظر الكلاب من سلالة «أميريكن بولي اكس ال»
كلاب من نوع «أميريكن بولي» مع أصحابها في مدينة أمريتسار الهندية في 21 نوفمبر 2021. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء حظر الكلاب من سلالة «أميريكن بولي اكس ال» (American Bully XL) بعد سلسلة هجمات أسفر بعضها عن وفيات وأحدثت صدمة في المملكة المتحدة.

وكانت هذه الكلاب القوية الفكّين التي يمكن أن يتجاوز وزنها 60 كيلوغراماً والمتأتية من تهجين سلالتي «أميريكن بيتبول» و«أميريكن ستافوردشر بول تيرير»، حظيت بإقبال خلال جائحة كوفيد-19، وارتفع عدد عمليات تبنيها لدى البريطانيين، وكالة «فرانس برس».

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايداً في حوادث اعتداء هذه الكلاب على أفراد، إذ بلغ عددها خمسة على الأقل، أدى اثنان منها إلى قتلى، فيما تعرّض أطفال صغار لهجومين، وبموجب القرارات التي أعلنتها وزارة البيئة، سيُعدّ مخالفاً للقانون اعتباراً من الأول من يناير المقبل بيع كلاب «أميريكن بولي اكس ال» أو تبنيها أو التخلي عنها.

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ووعدت الحكومة بسنّ تشريع بعد بث نشر صور مرعبة لهجوم على الفتاة آنا باون البالغة 11 عاما، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ذراعها وكتفها في مدينة برمنغهام بوسط إنكلترا، وبعد ايام، تعرّض إيان برايس لهجوم من كلبين خارج عقار في قرية ستونال في شمال برمنغهام، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بجروحه.

امتلاكها مخالف للقانون مالم يكن لاستثناء
واعتباراً من الأول من فبراير، سيصبح امتلاك واحد منها مخالفاً للقانون ما لم يكن بموجب إعفاء يُمنح في حال تعقيم الحيوان وإبقائه مقيداً وتكميمه في الأماكن العامة، وفي حال لم ينل أصحاب هذه الكلاب إذناً من هذا النوع، سيُلزمون الاستعانة بطبيب بيطريّ لتنفيذ القتل الرحيم تحت طائلة تغريمهم ومصادرة الحيوان.

وانتقد العلماء ومنظمات الدفاع عن حقوق الحيوان قرار الحظر، ورأى هؤلاء أن السلوك العدواني يمكن تفسيره بسوء التدريب أو موقف المالكين، وأكدت وزيرة البيئة تيريز كوفي في بيان التحرك «بسرعة وحزم لحماية العامّة من هجمات الكلاب المأسوية».

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