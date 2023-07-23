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الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:04 مساء
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
فابينيو مع أحد كلابه (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية بريطاينة أن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من ليفربول الإنجليزي إلى الاتحاد السعودي تواجه عقبة غريبة وفريدة من نوعها.

فابينيو يطلب توضيحًا بشأن دخول الكلاب
وقالت جريدة «ديلي إكسبريس» اليوم الأحد، إن صفقة انتقال لاعب ليفربول فابينيو، إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي، تشهد عقبة جديدة بسبب حبه الشديد لتربية الكلاب، وفق ما نقلته جريدة «الخليج» الإماراتية.

وأوضحت «ديلي إكسبريس» أن فابينيو (29 عامًا) طلب من مسؤولي نادي الاتحاد توضيح ما جرى تداوله حول منع دخول الكلاب الشرسة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الجريدة إلى أن فابينيو يمتلك كلبين من نوع بيتبول، وهو نوع ينطبق عليه قرار حظر دخول الكلاب الخطرة والعدائية إلى السعودية، بحسب وثيقة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ليفربول يفتح الطريق أمام انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي
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يذكر أن نادي الاتحاد السعودي اتفق على ضم فابينيو من ليفربول مقابل أربعين مليون جنيه إسترليني، لينضم إلى الفرنسيين نجولو كانتي، وكريم بنزيما، المنتقلين للفريق السعودي خلال الأسابيع الماضية.

فابينيو تخلف عن معسكر ليفربول
ولم يسافر فابينيو مع فريق ليفربول لخوض معسكر في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وانضم فابينيو إلى ليفربول قادمًا من موناكو العام 2018 وخاض مع الفريق الإنجليزي 219 مباراة، وتُوِّج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى.

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