ليفربول يفتح الطريق أمام انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم السبت، أن نادي ليفربول أعطى موافقته للاعب الوسط البرازيلي فابينيو للخضوع لفحص طبي بنادي الاتحاد السعودي، تمهيداً لانتقاله إلى الدوري السعودي مقابل أربعين مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 52 مليون دولار.

فابينيو تخلف عن معسكر ليفربول

ولم يسافر فابينيو (29 عاماً) مع فريق ليفربول لخوض معسكر في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد.

وانضم فابينيو إلى ليفربول قادما من موناكو عام 2018 وخاض مع الفريق الإنجليزي 219 مباراة، وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى.

وتعاقد نادي الاتحاد السعودي بالفعل مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية، ومواطنه لاعب الوسط نغولو كانتي المتوج بكأس العالم.

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وتشير التوقعات إلى أن قائد ليفربول جوردان هندرسون (33 عاماً)، قد ينتقل إلى الاتفاق السعودي هذا الصيف، ليلعب تحت قيادة مواطنه وزميله السابق المدرب ستيفن جيرارد.

وأضافت شبكة «سكاي سبورتس» أن المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا من الخيارات المطروحة لتعزيز خط وسط ليفربول بعد رحيل جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد - تشامبرلين ونابي كيتا.

وتعاقد ليفربول مع ثنائي الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، وقائد المجر دومينيك سوبوسلاي لتعويض الموسم الماضي المحبط.