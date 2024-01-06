روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق روزنامات العام 1996 رواجاً عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتباع بأسعار تصل إلى أكثر من مئة دولار للواحدة منها، لكونها قابلة لإعادة الاستخدام هذا العام لتطابق أيامها مع روزنامة 2024، حيث يتسارك العامان 2024 و1996 بكونهما كبيسين، أي أنهما يتألفان من 366 يوما، كما يبدأ كل منهما يوم الاثنين، بحسب موقع «تايم أند دايت» المتخصص.

ووفقا لوكالة «فرانس برس» فإن أوجه التشابه لا تنتهي عند هذا الحد: فكل من 1996 و2024 يتضمنان دورة للألعاب الأولمبية الصيفية (1996 في أتلانتا و 2024 في باريس)، كما فيهما انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

يتزامن 1996 مع إطلاق النسخة الأولى من المهمة المستحيلة

وتشهد الشبكات الاجتماعية سيلاً من التعليقات والمنشورات المرتبطة بعام 1996، بما يشمل دعابات أو استعارات من عالم السينما، بينها ما يرتبط بفيلم «ميشن إيمباسبل» (المهمة المستحيلة) بنسخته الأولى مع توم كروز. حتى أن بعض مستخدمي الإنترنت ينبشون في مقنياتهم القديمة محفوظات عائدة لذلك العام.

وعلى شبكة «إكس»، منشور جرت مشاهدته أكثر من مليوني مرة في الولايات المتحدة، يتطرق صاحبه إلى روزنامة عليها صورة الممثل جوناثان تايلور توماس الذي شارك خلال مراهقته في مسلسل «هوم إمبروفمنت» الذي حقق نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة في التسعينات.

- وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996

- عودة بئر نفطية متوقفة من 1996 إلى الإنتاج بحقل الشرارة

- نجوم سينمائية بالأبيض والأسود في روزنامة بيريلي الشهيرة

وجاء في الحساب الذي يحمل اسم «سبايس مانكي اكس»، «لمعلوماتكم، إذا كان لديكم هذه الروزنامة من عام 1996 مع جوناثان تايلور توماس، فإن التواريخ تتطابق مع تواريخ عام 2024، لذا يمكنكم إعادة استخدامها».

كما نبش أحد مستخدمي الإنترنت روزنامة لشركة تأجير أشرطة الفيديو «بلوكباستر» (Blockbuster)، عليها أفلام ناجحة من عام 1995 متاحة عبر أشرطة «في اتش اس» في عام 1996 مثل «بوكاهونتاس» و«باتمان فوريفر» وحتى «كاسبر».

وتباع الروزنامات على موقع إيباي من عام 1996 بأسعار تتراوح بين عشرين ومئة دولار، كما تباع روزنامة عليها صورة الممثلة باميلا أندرسون التي كانت حينها في أوج نجوميتها خصوصاً بفضل تأديتها دور البطولة في مسلسل «باي واتش»، بسعر لا يقل عن 150 دولاراً على موقع التجارة الإلكترونية.

وسيتعين علينا الانتظار حتى عام 2052 لاستخدام الروزنامة نفسها مع التواريخ المتطابقة عينها مرة أخرى.