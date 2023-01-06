عودة بئر نفطية متوقفة من 1996 إلى الإنتاج بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، عن استعادة بئر نفطية متوقفة عن الإنتاج من العام 1996 بإحدى مناطق الامتيار في حقل الشرارة جنوب غرب البلاد ووضعها على خط الإنتاج ليرتفع احتياطات الخام المؤكدة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الكوادر الوطنية بإدارة التخطيط والتطوير وإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت في استعادة «البئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة الذي كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996».

دراسة أسباب توقف البئر عن الإنتاج

وأكدت الشركة أن هذه العملية جرت «بدعم مباشر من إدارة حقل الشرارة وقسم المضخات الغاطسة، وبتنفيد ائتلاف شركة ابتكو وبيتكس وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24» و«نجحت في استعادة البئر ووضعها على الإنتاج».

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وقالت شركة أكاكوس إن هذه العملية جاءت «بعد إجراء دراسة كاملة تتمثل في معرفة السبب وراء تضرر هذه الطبقات واختيار الحمض والمذيبات المناسبة التي تتماشى مع الطبقات دون إحداث أي أضرار جانبية».

وصول إنتاج النفط من للبئر «B-18» إلى 365 برميل يوميا

وأضافت أن الاختبار النهائي للبئر «B-18» بالامتياز 115 في حقل الشرارة جرى تنفيذه الأربعاء الرابع من يناير الجاري، وأشارت النتائج النهائية للبئر إلى وصول إنتاج الزيت به إلى 365 برميل نفط يوميا، ما ساهم في زيادة احتياطات النفط المؤكدة للشركة.

ونوهت شركة أكاكوس للعمليات النفطية بأن هذه العملية جاءت في إطار الخطة المعمول بها من قبل إدارة التخطيط والتطوير لاستهداف بعض الآبار بإجراء صيانة مكثفة، لاسترداد بعض الآبار المقفلة ووضعها على الإنتاج.

تقييم الآبار النفطية ووضعها على الإنتاج

وأعربت إدارة شركة أكاكوس عن تقديرها وشكرها للإدارات المعنية ولكل من ساهم في نجاح برنامج الصيانة المكثفة وإعادة تفعيل الآبار المقفلة، وحثت على المضى قدما في تقييم مثل هذه الآبار ووضعها على الإنتاج من أجل تحقيق معدلات الإنتاج المرجوة.

كما أثنت لجنة الإدارة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، على الجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية، التي واصلت في بعض الأحيان، العمل لفترة تصل إلى 24 ساعة عمل متواصلة من أجل إنجاح العملية على الوجه المطلوب.

موقع البئر «B-18» بالامتياز 115 في حقل الشرارة. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)

موقع البئر «B-18» بالامتياز 115 في حقل الشرارة. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)