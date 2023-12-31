صديق الأميرين ويليام وهاري يكشف سر«القطيعة» المستمرة منذ 2018

القاهرة - بوابة الوسط

كشف صديق مقرب من الأميرين الأخوين ويليام وهاري السبب الحقيقي وراء القطيعة بينهما المستمرة منذ عدة سنوات، التى نقلها موقع «شي فايندس»، المتمثل في عدم الترحيب بـ«ميغان ماركل» زوجة هاري.

وأشار إلى أن الأمير ويليام، الذي لم يتحدث مطلقا مع أخيه الأمير هاري منذ عيد ميلاد العام 2018، «لم يكن مرحبا بما يكفي بزوجة هاري، ميغان ماركل»، حسب شبكة «سكاي نيوز».

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وأضاف: «على الرغم من أن الخلاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل وبقية أفراد العائلة مستمر منذ سنوات، يبدو أن كل ذلك بدأ خلال عيد ميلاد 2018، أي قبل وقت طويل من تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية».

تحسن طفيف بالعلاقات

ونقل المصدر عن أحد أصدقاء الأخوين قوله: «شعر هاري بأن ويليام لم يكن يفرش السجادة الحمراء لميغان، وأخبره بذلك»، متابعا: «يبدو أن هذا الأمر أثار الأمير ويليام، وكان غاضبا منه».

وأوضح: «لكن الأمور تحسنت قليلا عندما تدخل تشارلز، وطلب من ويليام بذل جهد بهذا الخصوص. حينها دعا دوق كامبريدج عائلة ساسكس إلى قضاء عيد الميلاد معهم».

وأكد الأمير هاري في فيلم وثائقي العام 2019: «نحن بالتأكيد على مسارات مختلفة في الوقت الحالي، لكنني سأكون هناك دائما من أجله. كما أعلم أنه سيكون هناك دائما من أجلي».

وتابع: «نحن لا نرى بعضنا البعض بقدر ما. لقد اعتدنا على ذلك، لأننا مشغولون للغاية، لكن كما تعلمون أنا أحبه كثيرا. نحن إخوة، وسنكون دائما إخوة».