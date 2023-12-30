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الدخول مجاني لدير «مون سان ميشال» في فرنسا بسبب إضراب موظفيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 09:45 صباحا
الدخول مجاني لدير «مون سان ميشال» في فرنسا بسبب إضراب موظفيه
سياح يتوجهون مشيا إلى موقع مون سان ميشال السياحي شمال غرب فرنسا، 25 يوليو 2023 (أ ف ب)
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أضرب العاملون في الموقع السياحي الشهير دير «مون سان ميشال» في شمال فرنسا، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ما سمح بدخول زوار الدير من دون أي مقابل ليومين على التوالى.

ويُعد دير «مون سان ميشال» من المعالم الأثرية الأكثر استقطاباً للسياح في فرنسا، إذ بلغ عدد زواره مليوناً ونصف مليون في العام 2023، أي بزيادة 20% عن العام الماضي، وبمعدّل خمسة آلاف يومياً، حسب وكالة «فرانس برس».

ثلاثة ملايين زائر
ووصل عدد زوار الموقع ككل، وهو جزيرة صخرية صغيرة يقع الدير على قمّتها، إلى نحو ثلاثة ملايين زائر هذا العام.

وأفاد مسؤول في نقابة العاملين بالمعلَم التاريخي وكالة «فرانس برس»: «الناس سعداء جداً بدخول الدير مجانا. إنها مفاجأة اليوم الجميلة».

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وبدأ الإضراب الثلاثاء، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وزيادة عدد الموظفين، وتحسين أجور العاملين الستين في مؤسسة مون سان ميشال العامة.

ولم يحل الإضراب دون فتح الدير أبوابه، إذ استعانت الإدارة بالمسؤولين والعاملين الموقتين والموظفين غير المضربين في تأمين استمرار استقبال الزوار.

لكنّ الدخول أصبح مجانيا منذ الخميس، نظرا إلى مشاركة عدد من موظفات صناديق بيع التذاكر في الإضراب.

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