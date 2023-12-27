  • Alwasat News
Atwasat

إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 04:28 مساء
إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين
برج إيفل بباريس. (أ ف ب)
alwasat radio

أغلق برج إيفل، رمز مدينة باريس وأحد المعالم الأكثر استقطاباً للزائرين في العالم، أمام الزوار، اليوم الأربعاء، في أوج الموسم السياحي بسبب إضراب موظفيه، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع.

وقرر موظفو برج إيفل هذا الإضراب ليوم واحد، والذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل، وفي ذروة موسم أعياد نهاية السنة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وندد الموظفون بـ«الإدارة الحالية التي تقود شركة (SETE) وهي الشركة المشغلة للموقع نحو طريق مسدود» بحسب نقابة «الاتحاد العمالي العام» (CGT).

بلدية باريس تتراجع عن أعمال لاقت اعتراضا أسفل برج إيفل
إحياء مئوية غوستاف إيفل في باريس
إغلاق مواقع سياحية في باريس بسبب الاحتجاجات

وجاء في البيان إن المنظمة النقابية تدين خصوصا «نموذجا (اقتصاديا) طموحاً جدا ولا يمكن المضي به» بسبب «المبالغة في تقييم ميزانية الأعمال» التي تستند على أسس أهداف أرقام ارتياد سنوية تبلغ 7,4 مليون زائر أي «مستويات حضور لم تُسجل سابقاً أبداً».

في العام 2022، استقبل برج ايفل حوالى 5,9 مليون زائر بحسب أرقام الشركة المشغلة، وهو رقم قياسي منذ 2019 وجائحة كوفيد-19.

كلفة أعمال الصيانة باهظة
ونبّهت النقابة خصوصاً إلى ارتفاع كبير في كلفة أعمال الصيانة والترميم على هذا المعلم، والتي «تنحرف بشكل لا يمكن السيطرة عليه ولا يُحتمل للرصيد المالي للشركة المشغلة»، مقدّرة كلفة الأعمال التي سيجري تنفيذها بحوالي 352 مليون يورو أي «بازدياد 128 مليون يورو منذ 2019».

وقد بُني برج إيفل عام 1889 من أجل معرض باريس العالمي، وسرعان ما أصبح رمزاً لفرنسا وعاصمتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!

لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة تواصل تراجعها
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة تواصل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي...
المزيد
إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين
إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين...
رغم تشديد القوانين ..النبيذ الفوار التركي ينفذ بسرعة إلى الأسواق
رغم تشديد القوانين ..النبيذ الفوار التركي ينفذ بسرعة إلى ......
العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية
العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية...
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة تواصل تراجعها
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة ......
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس...
المزيد