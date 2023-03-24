إغلاق مواقع سياحية في باريس بسبب الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت باريس إغلاق مواقع سياحية، من بينها برج إيفل وقصر فرساي، أمام الزوار مجددا، بعد احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة الفرنسية.

يأتي ذلك في اليوم التاسع للتحركات الاحتجاجية على إصلاح نظام التقاعد، الذي أُقر من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وفق «فرانس برس».

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ومن المعالم الباريسية التي امتنعت كذلك عن استقبال الزوار قوس النصر الواقع عند أعلى جادة الشانزليزيه.

برج إيفل

أوضح الموقع الإلكتروني لبرج إيفل أن الموقع «مغلق راهنا بسبب حركة الإضراب الوطني»، مشيرا إلى أن الوصول إلى ساحة المتنزه المحيط به يبقى متاحا مجانا. ودعا «حملة تذاكر الدخول الإلكترونية لليوم (الخميس) إلى التحقق من صندوق رسائلهم الهاتفية».

أما موقع قصر فرساي على الإنترنت فأعلن إغلاق القصر والحدائق المحيطة «يوم الخميس 23 مارس 2023 بسبب تحرك اجتماعي وطني».

كذلك ألغي النشاط المسائي في متحف أورسيه الذي حُددت الساعة السادسة مساء موعدا لإغلاقه، فيما أبقي متحف اللوفر مفتوحا إلى التوقيت نفسه.