  • Alwasat News
Atwasat

شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 11:58 صباحا
شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو
شرطيون يحرسون مدخل احد السجون في ليما في 6 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتدى أحد أفراد الشرطة البيروفية زي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد، ونفذ  مع فريقه، ، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما، كما ذكرت السلطات، أمس السبت.

وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالى 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت السبت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

استراتيجية كُللت بالنجاح
وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية  للصحفيين السبت «تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر»، وأضاف أن «هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح».

خلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات والماريجوانا التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد، وقام الشرطي الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز بكسر باب المنزل وتوقيف أحد المشتبه بهم.

تاجر مخدرات سجين يأمر عصابته الكولومبية بوقف اغتيال الشرطيين
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
كولومبيا تعتزم إلغاء تغريم صغار مستهلكي المخدرات

وجرى تقديم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة تحت الاسم المستعار (The Grinch)، وهو اسم شخصية خيالية مشهورة في فيلم رسوم متحركة أميركي.

منذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.

ففي 31 أكتوبر نفذت عملية مماثلة في مناسبة عيد هالوين، ضد تجار مخدرات أيضا، حيث يعد الاتجار بالمخدرات من أكثر الجرائم التي تزايدت في البيرو في السنوات الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»

عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»
وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»

وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
جزر الأنتيل تضبط 11 طنا من المخدرات خلال 2023
جزر الأنتيل تضبط 11 طنا من المخدرات خلال 2023
متجر لندني يؤجّر أشجار الميلاد حفاظا على البيئة
متجر لندني يؤجّر أشجار الميلاد حفاظا على البيئة
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
حلويات الميلاد التقليدية قد تغيب عن الموائد اليونان بسبب ارتفاع الأسعار
حلويات الميلاد التقليدية قد تغيب عن الموائد اليونان بسبب ارتفاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي...
المزيد
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن...
رقائق «أوبلاتك» الخاصة بعيد الميلاد توحّد البولنديين
رقائق «أوبلاتك» الخاصة بعيد الميلاد توحّد البولنديين...
شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو
شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو...
حلويات الميلاد التقليدية قد تغيب عن الموائد اليونان بسبب ارتفاع الأسعار
حلويات الميلاد التقليدية قد تغيب عن الموائد اليونان بسبب ......
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني...
المزيد