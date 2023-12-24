شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط

ارتدى أحد أفراد الشرطة البيروفية زي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد، ونفذ مع فريقه، ، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما، كما ذكرت السلطات، أمس السبت.

وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالى 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت السبت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

استراتيجية كُللت بالنجاح

وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحفيين السبت «تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر»، وأضاف أن «هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح».

خلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات والماريجوانا التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد، وقام الشرطي الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز بكسر باب المنزل وتوقيف أحد المشتبه بهم.

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وجرى تقديم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة تحت الاسم المستعار (The Grinch)، وهو اسم شخصية خيالية مشهورة في فيلم رسوم متحركة أميركي.

منذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.

ففي 31 أكتوبر نفذت عملية مماثلة في مناسبة عيد هالوين، ضد تجار مخدرات أيضا، حيث يعد الاتجار بالمخدرات من أكثر الجرائم التي تزايدت في البيرو في السنوات الماضية.