النساء يتولين الحصة الأكبر من مسؤوليات التحضير للاحتفال بعيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط

تقع على عاتق النساء المسؤولية الأكبر في الاستعدادات لإنجاح أعياد نهاية السنة، سواء في تحضير المائدة وإعداد أطباقها، أو فيما يتعلق بالجهد الذهني لاختيار الهدايا وتوفير الأجواء المناسبة، على ما بيّنت دراسة فرنسية تشكل نتائجها مؤشراً إلى التوزيع غير المتكافئ للمهام بين الزوجين.

وأفادت 62% من النساء الفرنسيات بأنهن يتولين قدراً أكبر من شركاء حياتهنّ في تنظيم احتفالات عيد الميلاد، بينهنّ 37% قلن في استطلاع أجرته مؤسسة «إيفوب» عن الاستعدادات لأعياد نهاية السنة، إنهنّ يتحملن مسؤوليات «أكثر بكثير» من رجالهنّ في هذا المجال، بحسب «فرانس برس».

ووصفت فلورانس البالغة 58 عاماً الميلاد بأنه «عيد مهمّ»، مضيفةً: «أنا منظّمة جداً لكي أكون مرتاحة في اليوم المحدد، ولكي يكون الاحتفال ناجحاً». وأشارت إلى أن «شراء الهدايا يبدأ في نوفمبر، أما التحضيرات للوليمة فتبدأ في ديسمبر ، وتنتهي الورشة في 25 ديسمبر في سريري. أما رجلي فلا يفعل أي شيء باستثناء الاهتمام بالمشروبات».

وشرحت النساء أنهن يتولين تزيين الشجرة بنسبة 57%، وتجهيز مائدة ليلة رأس السنة 76%، وطهوَ الطبق الرئيسي 63%، بحسب هذا الاستطلاع الذي شمل 1500 شخص قبل عام، أي في ديسمبر 2022، أما المهام التي يتصدى الرجال لها فهي فتح المأكولات البحرية 45% واختيار المشروبات 40%.

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ولاحظت المدوِّنة إيمّا كليت أن «هذه المهام التنفيذية تظهر عملياً، ولها بداية ونهاية. لكنّ المرهِق أكثر هو الجهد العقلي الذي يتطلبه تنظيم كل شيء والاستباق». وأضافت كليت التي روّجت عام 2017 لمفهوم العبء العقلي في شرائط مصوّرة على مدونتها (emmaclit.com) إنه عمل غير ظاهر، يشغل العقل باستمرار، ويسلب المرء الراحة»، وغالباً ما تتولى المرأة التواصل مع عائلة شريك حياتها ووالدَيه، وشراء الهدايا لهم.

ورأى عالم الاجتماع جان كلود كوفمان في تصريح لـ«فرانس برس» أن «العثور على الهدايا يتطلب جهداً ذهنياً قويا لإيجاد ما يُرضي الشخص. فالإنسان لا يدرك حجم هذا العبء العقلي غير المتكافئ».

سئمت «قبّعة سانتا كلوز»

واعترفت صوفي، وهي أم لأربعة أولاد، بأنها سئمت «قبّعة سانتا كلوز» نظراً إلى ما تبذله من جهد «لشراء الهدايا، والتسوق هنا وهناك، وإعداد الطعام، وتجهيز المنزل لكي يتسع لـ 15 شخصاً».

وبيّن استطلاع «إيفوب» أن خلافات في وجهات النظر في شأن تنظيم الاحتفال بالعيد تبرز بين ثلثَي الأزواج المشمولين بالاستبيان، في حين أن الأمر يصل لدى ثلثهم إلى حد المشاجرات الدائمة، وقالت إيما كليت إن «الحفاظ على جو جيد في الأسرة يقع تقليدياً على عاتق المرأة».

واعتبرت أن «الزوج لا يدرك حجم هذه المهام العائلية وعواقب عدم القيام بها ما لم يتولَها بنفسه»، مشيرة إلى أن «توزيع المهام المنزلية هو السبب الثاني للانفصال بين الزوجين، بعد الخيانة الزوجية».

وشرح جان كلود كوفمان أن هذا التوزيع غير العادل هو «نتيجة لتاريخ طويل، وتنشئة اجتماعية مختلفة عن تلك التي يعيشها الرجال، هما ما دفع النساء إلى تولّي مهمة الرعاية، أي الاعتناء بالأطفال والمسنين والمرضى، وخدمة الآخرين والانتباه إليهم، وتولي دور محوري في شبكة العلاقات العائلية».

ورأى أن «التغيير ليس سهلاً، وهذا يلائم كثيراً الرجال الذين لا يرغبون في بذل جهد يتعلق بهذه الأمور الصغيرة».

ونصحت إيمّا كليت النساء بتفويض آخرين بمهامهنّ إذا أردن تفادي الإرهاق، بحيث يصبحن أشبه بـ«مديرات مشروع الأسرة»، ورأت أن توزيع المهام «موضوع جديّ ومهم في العلاقة الزوجية»، مقترحةً بحثه بين الزوجين، إذ «على الآخر أن يفهم أن عدم المساعدة فيه يعبّر عن عدم احترام للشريك».