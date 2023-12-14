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فنان يحول لحاء أشجار البتولا إلى أعمال فنية في فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 02:53 مساء
فنان يحول لحاء أشجار البتولا إلى أعمال فنية في فنلندا
الفنان إركي بيكارينن يرتدي بزة مصنوعة من لحاء البتولا في أسيكالا الفنلندية بتاريخ 25 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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يتخذ إركي بيكارينن (87 عاما) من لحاء أشجار البتولا مادة لإعادة تشكيلها في منتجات فنية مختلفة من حقائب يد وألعاب وحلي، ويقيم الرجل المسن الذى يعيش داخل كوخه الريفي في غابات جنوب فنلندا، بعرض أعماله في في أسيكالا الواقعة في الجنوب.

ويقول بيكارينن في حديث إلى وكالة «فرانس برس» «بدأت أمارس هذا النشاط عندما كنت في العاشرة، أي أنني أستخدم منذ 77 سنة هذه المادة التقليدية من شمال أوروبا».

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ويُنظر إلى الخشب عموما على أنه مادة صلبة وصعبة الاستخدام، لكن بيكارينن يؤكد إمكان استعمال أجزاء معينة من لحاء أشجار البتولا، أي الطبقة الخارجية لجذوعها في تصنيع أي شيء يمكن تخيله، شرط الاستعانة بالتقنيات الصحيحة.

معالجة اللحاء تحتاج إلى حرفية
ويمكن قَطع اللحاء العسلي للشجرة التي تنمو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وطيه بسهولة شرط أن تتم معالجته بالطريقة المناسبة.

ويعج معرض إركي بيكارينن الفني في أسيكالا الواقعة في الجنوب الفنلندي، بأغراض صنعها باستخدام ألواح من اللحاء المنسوج فقط، من دون استعمال الغراء أو المسامير.

وابتكر الحرفي قطعا متنوعة من الحلي وحقائب اليد وحقائب الظهر والألعاب الصغيرة على شكل بطة وغير ذلك، ويتمثل أبرز ما أنجزه في بزة من قطعتين مع قبعة وحقيبة سفر وحذاء كالوش منسقة معها، ويُسمَع صوت حفيف وتشقق ناعم عندما يرتدي إيركي البزة، قبل أن يتجول في مشغله براحة.

ويشير بيكارينن المولود في ليكسا، وهي بلدة تقع في شرق فنلندا، إلى أن اهتمامه باللحاء بدأ عندما كان يعمل حطابا خلال شبابه، ويقول «كنت أحب أن أمضي وقتي في تصنيع مختلف أنواع الأغراض. وكان لدي وقت فراغ كثير في تلك المرحلة».

ويتذكر عندما كانت الطيور تقضم حقائب الظهر القطنية الخاصة بزملائه لسرقة وجبات غدائهم خلال انكبابهم على العمل، في حين أن وجبته كانت تبقى بمنأى عن العصافير لأن حقيبته الصلبة كانت مصنوعة من اللحاء.

مادة قيمة تركت بصمتها في اللغة الفنلندية
هذه الحرفة تقليد يعود إلى العصر الحجري، حين كان اللحاء يُستخدَم كما يُستعمل البلاستيك، أي في تصنيع علب الحفظ وألعاب الأطفال الصغيرة.

ولأنه يتميز بمقاومته الماء، كان السكان الأوائل لمنطقة القطب الشمالي يعبرون الغابات المغطاة بالثلوج مرتدين أحذية من اللحاء وحاملين حقائب ظهر مصنعة من المادة نفسها.

كانت هذه المادة ذات قيمة كبيرة لدرجة أنها تركت بصمتها في اللغة الفنلندية، إذ لا تزال عبارة «جمع اللحاء» تعني «كسب المال» حتى اليوم، وباستخدام التقنية الصحيحة، يمكن إزالة اللحاء من الجذع من دون قتل الشجرة، على قول بيكارينن.

ويتابع الحرفي حاملا لفافة من المواد عمد إلى تنظيفها وتجفيفها «ستبقى صالحة للاستخدام حتى بعد عشر سنوات» وبفضل مدخرات جمعها من أصدقائه وعائلته، يصنع الثمانيني كل ما يتبادر إلى ذهنه.

ويقول وهو يعرض لوكالة «فرانس برس» مجسما لفيروس «كوفيد-19» بحجم كرة قدم ابتكره من لحاء البتولا فقط «يمكن إنجاز كل ما يطرأ إلى الذهن».

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