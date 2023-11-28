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أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 05:18 مساء
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في روما، 12 فبراير 2008 (أ ف ب)
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رحل عن عالمنا خلال العام 2023 عدد كبير من المشاهير، بعضهم تسبب رحيلهم في صدمة كما حدث بوفاة الممثل الأميركي الشاب ماثيو بيري، صاحب شخصية «تشاندلر» في مسلسل «فريندز»، وآخرون في مجالات متعددة، بينهم الكاتب ميلان كونديرا، والقائد العسكري الروسي يفغيني بريغوجين، والسياسي الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، والمغنية تينا ترنر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشهد يناير رحيل:
7: راسل بانكس (82 عاما)، روائي أميركي كتب عن الطبقات العاملة.

10: جيف بيك (78 عاما)، عازف غيتار بريطاني شهير بدأ مسيرته مع فرقة «ياردبيردز».

10: جورج بيل (81 عاما)، كاردينال أسترالي وزير الاقتصاد السابق في الفاتيكان، دينَ بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قصّر قبل تبرئته.

12: ليزا ماري بريسلي (54 عاما)، مغنية وابنة إلفيس بريسلي.

16: جينا لولوبريجيدا (95 عاما)، ممثلة إيطالية بطلة فيلمي «فانفان لا توليب» و«نوتردام دو باري».

17: لوسيل راندون (118 عاما)، المعروفة بالأخت أندريه، عميدة سنّ البشرية التي ماتت في أثناء نومها.

18: ديفيد كروسبي (81 عاما)، مغني روك أميركي.

أما فبراير فقد شهد رحيل:
3: باكو رابان (88 عاما)، مصمم أزياء إسباني كبير اشتُهر بتصاميمه للفساتين المعدنية.

5: برويز مشرف (79 عاما)، آخر قائد عسكري لباكستان (1999-2008) أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن ضد تنظيم القاعدة.

8: بيرت باكاراك (94 عاما)، مؤلف موسيقي أميركي.

10: كارلوس ساورا (91 عاما)، مخرج إسباني اشتُهر خصوصاً بفيلمه «كريا كويرفوس».

14: مروان نجار (76 عاما)، كاتب ومنتج لبناني أطلقت أعماله مجموعة كبيرة من نجوم الشاشة الصغيرة في لبنان.

15: راكيل ويلش (82 عاما)، ممثلة ونجمة إثارة شهيرة في هوليوود.

وشهد مارس رحيل:
3: كنزابورو أو إي (88 عاما)، كاتب ياباني حائز جائزة نوبل في الآداب العام 1994.

12: ديك فوسبري (76 عاما)، عدّاء أميركي مخترع تقنية في الوثب تحمل اسمه أكسبته ميدالية ذهبية أولمبية العام 1968.

21: كلود لوريوس (91 عاما)، عالم جليد كان من أوائل الذين سلطوا الضوء على دور ثاني أكسيد الكربون في الاحترار المناخي.

28: ريويتشي ساكاموتو (71 عاما)، مؤلف موسيقي ياباني رائد في الموسيقى الإلكترونية وناشط بيئي.

ورحل في إبريل:
13: ماري كوانت (93 عاما)، مصممة أزياء اشتُهرت خصوصاً في الستينات وأسهمت في انتشار موضة التنورة القصيرة والمكياج الملون والجوارب الطويلة المنقوشة.

16: أحمد جمال، عازف بيانو وأسطورة في الجاز الأميركي له نحو 80 ألبوما.

19: مونبين (25 عاما)، نجم كوري جنوبي في فرقة الكاي-بوب «أسترو».

25: هاري بيلافونتي (96 عاما)، نجم غنائي وسينمائي أميركي، مناضل من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.

بينما شهد مايو:
18: هيلموت بيرغر (78 عاماً)، ممثل نمساوي اشتُهر بأدواره في أفلام لوتشينو فيسكونتي.

19: مارتن أميس (73 عاماً)، كاتب بريطاني مؤلف لنحو عشر روايات، من بينها «ذي زون أوف إنترست» (منطقة الاهتمام) العام 2014.

24: تينا ترنر (83 عاما)، مغنية أميركية حائزة الجنسية السويسرية كانت ملقبة بـ«ملكة الروك أند رول»، وفازت خلال مسيرتها بثماني جوائز «غرامي».

ورحل في يونيو:
2: كايا سارياهو (70 عاما)، مؤلفة موسيقية فنلندية.

5: أسترود جيلبرتو (83 عاما)، مغنية بوسا نوفا برازيلية، أول مؤدية لأغنية «ذي غيرل فروم إيبانيما».

6: فرنسواز جيلو (101 عام)، رسامة شهيرة كانت شريكة حياة بيكاسو وملهمته، وأنجبت منه ولدين.

12: سيلفيو برلوسكوني (86 عاما)، قطب الإعلام السابق، ترأس ثلاث حكومات إيطالية على مدى تسع سنوات.

13: كورماك مكارثي (89 عاماً)، كاتب أميركي مؤلف رواية «ذي رود» العام 2006.

15: غليندا جاكسون (87 عاماً)، ممثلة بريطانية حائزة جائزتي أوسكار، وأصبحت نائبة عن حزب العمال (1992-2015)، ووزيرة سابقة في عهد توني بلير (1997-1999).

وكان من رحل في يوليو:
1: فيكتوريا أملينا (37 عاما)، كاتبة أوكرانية تعرضت لإصابة قاتلة جراء غارة روسية.

11: ميلان كونديرا (94 عاما)، كاتب فرنسي تشيكي، مؤلف رواية «كائن لا تُحتمل خفته».

16: جين بيركين (76 عاما)، مغنية وممثلة بريطانية محببة لدى الفرنسيين.

21: توني بينيت (96 عاما)، أحد آخر كبار المغنين الكلاسيكيين الأميركيين.

26: شينيد أوكونور (56 عاماً)، مغنية أيرلندية متمردة ومؤدية أغنية «ناثينغ كومبيرز تو يو» وناشطة ضد الاعتداءات الجنسية في الكنيسة.

أما أغسطس فرحل فيه:
7: وليام فريدكين (87 عاماً)، مخرج أميركي معروف خصوصاً بفيليمه «ذي إكزورسيست» و«فرنش كونكشن».

23: يفغيني بريغوجين (62 عاما)، مؤسس وزعيم مجموعة فاغنر المسلحة الروسية، وقضى بحادث تحطم طائرة.

30: محمد الفايد (94 عاما)، مليونير مصري مالك متجر هارودز السابق وفندق ريتز، والد دودي الفايد الذي توفي مع الأميرة ديانا.

ورحل كذلك في سبتمبر:
1: كريم العراقي (68 عاماً)، أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية.

2: ساليف كيتا (76 عاما)، لاعب كرة قدم مالي، نجم ناديي سانت إتيان ومارسيليا الفرنسيين.

9: مانغوسوتو بوثيلزي (95 عاما)، شخصية بارزة من أقلية الزولو في جنوب أفريقيا والزعيم التاريخي لحزب «إنكاثا» القومي.

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15: فرناندو بوتيرو (91 عاما)، نحات كولومبي مشهور بتماثيله الضخمة.

25: ماتيو ميسينا دينارو (61 عاما)، المعروف باسم «ديابوليك»، آخر أعضاء الحرس القديم في مافيا كوزا نوسترا، توفي في السجن.

28: مايكل غامبون (82 عاماً)، ممثل بريطاني معروف بدور «دمبلدور»، مدير مدرسة هاري بوتر للسحرة.

28: نجاح سلام (92 عاماً)، مغنية لبنانية حققت شهرة واسعة في العالم العربي قبل ابتعادها عن الساحة الفنية في العقدين الأخيرين من حياتها.

أما أكتوبر فكان فيه:
13: أوبير ريفز (91 عاما)، عالم فيزياء فلكية فرنسي - كندي، مشهور بمنشوراته المخصصة للتبسيط العلمي.

13: لويز غلوك (80 عاما)، شاعرة أميركية حائزة جائزة بوليتزر.

15: جيزال خوري (62 عاما)، إعلامية لبنانية صُنّفت من أبرز الأسماء في مجال الحوار السياسي التلفزيوني في العالم العربي.

16: مارتي أهتيساري (86 عاما)، رئيس فنلندا بين عامي 1994 و2000، حاصل على جائزة نوبل للسلام (2008).

28: ماثيو بيري (54 عاما)، ممثل أميركي اشتُهر بدور تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز».

وأخيرا، شهد نوفمبر رحيل:
22: إيمانويل لو روا لادوري (94 عاما)، مؤرخ فرنسي رائد في دراسات تاريخ المناخ.

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