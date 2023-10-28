  • Alwasat News
Atwasat

منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملا لإنتاج الميثامفيتامين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 12:12 مساء
منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملا لإنتاج الميثامفيتامين
لقطة جوية لمنطقة سكنية في سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا الأميركية 8 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يبدو طرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة مقابل 1.55 مليون دولار مغريا للبعض، حيث إن هذا العقار يضم بين منتفعاته معملا لإنتاج الميثامفيتامين.

ويمكن شراء المسكن الرحب، البالغة مساحته 250 متراً مربعاً والمؤلف من ست غرف نوم في مدينة سان خوسيه الراقية قرب سان فرانسيسكو، مقابل هذا المبلغ الضخم، فهو يتمتع بموقع مثالي، بالإضافة إلى سهولة الوصول منه للطريق السريع، بحسب إعلان ترويجي نُشر على موقع «ريدفين» العقاري حسب وكالة «فرانس برس».

وتجذب هذه المواصفات الكوادر العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين يحتاجون إلى السفر بانتظام إلى سيليكون فالي، الذي يقع فيه المقران الرئيسيان لمجموعتي «آبل» و«غوغل» على بُعد أقل من نصف ساعة بالسيارة.

وتقع هذه الفيلا في منطقة هادئة بولاية كاليفورنياالتي تضمّ مؤسسات تعليمية جيدة، وفيها مزايا مختلفة، إذ تضم حديقة زاخرة بالكثير من أشجار الفاكهة، وفناء كبيراً مثالياً لاستقبال الضيوف، وحوض سباحة وجاكوزي، وثلاثة حمامات، وألواحاً شمسية.

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
منزل الفنان الفرنسي الراحل غينسبور يفتح أبوابه للجمهور

وهناك تفصيل آخر لا يمكن التغاضي عنه، إذ يضم المكان أيضاً جميع البنى التحتية اللازمة لإنتاج مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة، حيث جاء في الإعلان الترويجي أن «المنزل يحتوي على معمل غير نشط للميثامفيتامين، وهو ملوث بهذه المادة»، مشيرا إلى أن «المكان لم يجر تنظيفه، وسيُنقل للمشتري الجديد بحالته الحالية».

وأوقفت شرطة سان خوسيه في مارس مالكا سابقا لهذا العقار، يدعي بيتر كاراسيف، ويبلغ 35 عاماً، لمحاولته تدمير محولات كهربائية، على ما ذكرت جريدة «لوس أنجليس تايمز». وفي أثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على متفجرات محلية الصنع، وعدد من الأسلحة النارية، بالإضافة إلى المختبر المذكور. وتجرى حاليا محاكمة المشتبه به الذي كان يعيش في هذا المسكن مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

ويعد سعر المنزل مغريا نسبيا في كاليفورنيا، التي تباع العقارات فيها بأسعار باهظة. ففي مايو، جرى بيع عقار مجاور يضم أربع غرف نوم فقط بـ1.725 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها الحافظ؟
هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها ...
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه باغتصابهن
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه ...
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها...
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم...
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي...
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في باريس
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في......
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف ......
المزيد
دراسة: قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر
دراسة: قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر...
منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملا لإنتاج الميثامفيتامين
منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملا لإنتاج الميثامفيتامين...
أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات
أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ......
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي...
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه باغتصابهن
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه ......
المزيد