منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملا لإنتاج الميثامفيتامين

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو طرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة مقابل 1.55 مليون دولار مغريا للبعض، حيث إن هذا العقار يضم بين منتفعاته معملا لإنتاج الميثامفيتامين.

ويمكن شراء المسكن الرحب، البالغة مساحته 250 متراً مربعاً والمؤلف من ست غرف نوم في مدينة سان خوسيه الراقية قرب سان فرانسيسكو، مقابل هذا المبلغ الضخم، فهو يتمتع بموقع مثالي، بالإضافة إلى سهولة الوصول منه للطريق السريع، بحسب إعلان ترويجي نُشر على موقع «ريدفين» العقاري حسب وكالة «فرانس برس».

وتجذب هذه المواصفات الكوادر العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين يحتاجون إلى السفر بانتظام إلى سيليكون فالي، الذي يقع فيه المقران الرئيسيان لمجموعتي «آبل» و«غوغل» على بُعد أقل من نصف ساعة بالسيارة.

وتقع هذه الفيلا في منطقة هادئة بولاية كاليفورنياالتي تضمّ مؤسسات تعليمية جيدة، وفيها مزايا مختلفة، إذ تضم حديقة زاخرة بالكثير من أشجار الفاكهة، وفناء كبيراً مثالياً لاستقبال الضيوف، وحوض سباحة وجاكوزي، وثلاثة حمامات، وألواحاً شمسية.

وهناك تفصيل آخر لا يمكن التغاضي عنه، إذ يضم المكان أيضاً جميع البنى التحتية اللازمة لإنتاج مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة، حيث جاء في الإعلان الترويجي أن «المنزل يحتوي على معمل غير نشط للميثامفيتامين، وهو ملوث بهذه المادة»، مشيرا إلى أن «المكان لم يجر تنظيفه، وسيُنقل للمشتري الجديد بحالته الحالية».

وأوقفت شرطة سان خوسيه في مارس مالكا سابقا لهذا العقار، يدعي بيتر كاراسيف، ويبلغ 35 عاماً، لمحاولته تدمير محولات كهربائية، على ما ذكرت جريدة «لوس أنجليس تايمز». وفي أثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على متفجرات محلية الصنع، وعدد من الأسلحة النارية، بالإضافة إلى المختبر المذكور. وتجرى حاليا محاكمة المشتبه به الذي كان يعيش في هذا المسكن مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

ويعد سعر المنزل مغريا نسبيا في كاليفورنيا، التي تباع العقارات فيها بأسعار باهظة. ففي مايو، جرى بيع عقار مجاور يضم أربع غرف نوم فقط بـ1.725 مليون دولار.