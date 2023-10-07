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«كيو نو ريوري» الياباني ضمن موسوعة «غينيس» كأقدم برنامج طبخ في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:52 مساء
«كيو نو ريوري» الياباني ضمن موسوعة «غينيس» كأقدم برنامج طبخ في العالم
صورة ملتقطة في 16 يناير 2020 تظهر طبقا من طبق السوشي الياباني. (أ ف ب)
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دخل برنامج طبخ ياباني عُرِضَت حلقته الأولى قبل 65 عاماً موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأقدم برنامج في فئته، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقدّم برنامج «كيو نو ريوري» أو «مطبخ اليوم» منذ انطلاقه العام 1957 نحو 46600 وصفة تعكس روح العصر، من الركود الاقتصادي إلى تحرّر المرأة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت كبيرة منتجي البرنامج مايومي ياناي للصحفيين خلال احتفال أقيم في طوكيو «أعتقد أن سؤال: ماذا أطبخ للعشاء الليلة؟ هو السؤال الدائم الذي يطرحه الجميع على أنفسهم». واضافت أن برنامج الطهو هذا يسعى إلى «الإجابة بصدق عن هذا السؤال وتوفير متطلبات جمهوره العائلي».

أولى الحلقات «وجبة الكاري»
وخصصت الحلقة الأولى من البرنامج العام 1957 لوجبة الكاري على الطريقة الغربية مع المحار، في زمن كان واحد من كل أربعة يابانيين يعاني سوء التغذية.

 وخلال أزمة النفط العالمية في سبعينات القرن العشرين، تكيّف البرنامج مع الوضع ورّكز على وصفات غير مكلفة للمشاهدين الذين كانوا يعانون ضائقة مالية. 

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وفي الثمانينات، عندما بدأت النساء بدخول سوق العمل، كان البرنامج يركّز على الوجبات سريعة التحضير، كذلك بدأ في هذه المرحلة بتقديم وصفات «أطباق الرجال».

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