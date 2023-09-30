عناصر الأمن في الفيليبين يتبنون القطط الضالّة بهدف الحراسة والونس

القاهرة - بوابة الوسط

يتجوّل قطّ يرتدي سترة أمان باللونين الأسود والأصفر غير مبالٍ أمام حرّاس الأمن المصطفين خارج أحد المباني في الفيلبين، في انتظار التعليمات الخاصة بنوبته.

انضمّ القط الضال كونان البالغ من العمر ستة أشهر، إلى فريق الأمن في «ووردوايد كوربوريت سنتر» في العاصمة الفلبينية مانيلا منذ عدة أشهر، وهو أحد القطط المحظوظة التي يتبنّاها رجال الأمن بشكل غير رسمي في المدينة، حيث تعيش آلاف القطط في الشوارع، وفقًأ لوكالة «فرانس برس».

جرى إنقاذ كونان عندما كان عمره بضعة أسابيع على يد عاملة تنظيف وجدته يئن في موقف السيارات التابع للمبنى، وورث دور قط الأمن عن طريق الصدفة، بعد وفاة سلفه مينغمينغ.

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ومع أنّ القطط تفتقر إلى المهارات التي تمتلكها الكلاب في المجال الأمني، وتميل إلى النوم أثناء العمل، إلّا أن حرّاس الأمن الذين يعملون 12 ساعة يومياً ويشعرون بالملل أثناء نوبة عملهم، يستمتعون بلطفها ورفقتها.

قرر الحرّاس الذين أحزنتهم وفاة مينمينغ، تعيينه في منصب الأخير، لا سيما أنّهم أرادوا أن يضفي قط آخر الحيوية على نوبات عملهم، حيث يقول ألجون أكينو (30 عاماً) للوكالة الفرنسية «إذا لم يكن كونان هنا، فلن أكون متحمّساً»، مضيفاً «إنه يخلّصني من التوتر»، بينما يقول أكينو «في بعض الأحيان، يعانقه الناس لأنه لطيف للغاية».

القط الشهير كسول

وفيما يعيش كونان حياة جيدة، إلّا أنّه لا يُظهر حماساً كبيراً لمساعدة زملائه من البشر في مهامهم، مثل تفتيش حقائب الزبائن والموظفين عند مدخل المبنى، إذ إنّه يفضّل الاستلقاء أمام المقهى القريب أو مطاردة الكرات على الأرض، ما يُسعد المارّة.

شارك روّاد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور كونان آلاف المرّات، وشوهد وهو يرتدي سترة مكتوب عليها «أمن» وهو مستلقٍ على مكتب بجوار صورة كبيرة لمينغمينغ.

ويعد كونان واحداً من عشرات القطط التي تعيش في «ووروايد كوربوريت سنتر»، وهو مبنى للمكاتب والمحال التجارية، حيث يُسمح لها بالتجوّل وحيث يقوم الموظفون بشراء الطعام لها.