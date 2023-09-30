  • Alwasat News
Atwasat

عناصر الأمن في الفيليبين يتبنون القطط الضالّة بهدف الحراسة والونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 01:05 مساء
عناصر الأمن في الفيليبين يتبنون القطط الضالّة بهدف الحراسة والونس
القط الضال كونان الذي انضم إلى فريق الأمن في مركز «ووروايد كوربوريت سنتر» في العاصمة الفلبينية مانيلا. (أ ف ب)
alwasat radio

يتجوّل قطّ يرتدي سترة أمان باللونين الأسود والأصفر غير مبالٍ أمام حرّاس الأمن المصطفين خارج أحد المباني في الفيلبين، في انتظار التعليمات الخاصة بنوبته.

 انضمّ القط الضال كونان البالغ من العمر ستة أشهر، إلى فريق الأمن في «ووردوايد كوربوريت سنتر» في العاصمة الفلبينية مانيلا منذ عدة أشهر، وهو أحد القطط المحظوظة التي يتبنّاها رجال الأمن بشكل غير رسمي في المدينة، حيث تعيش آلاف القطط في الشوارع، وفقًأ لوكالة «فرانس برس».

جرى إنقاذ كونان عندما كان عمره بضعة أسابيع على يد عاملة تنظيف وجدته يئن في موقف السيارات التابع للمبنى، وورث دور قط الأمن عن طريق الصدفة، بعد وفاة سلفه مينغمينغ.

كلاب تؤدي مقطوعة لموزارت في الدنمارك
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس

ومع أنّ القطط تفتقر إلى المهارات التي تمتلكها الكلاب في المجال الأمني، وتميل إلى النوم أثناء العمل، إلّا أن حرّاس الأمن الذين يعملون 12 ساعة يومياً ويشعرون بالملل أثناء نوبة عملهم، يستمتعون بلطفها ورفقتها.

قرر الحرّاس الذين أحزنتهم وفاة مينمينغ، تعيينه في منصب الأخير، لا سيما أنّهم أرادوا أن يضفي قط آخر الحيوية على نوبات عملهم، حيث يقول ألجون أكينو (30 عاماً) للوكالة  الفرنسية «إذا لم يكن كونان هنا، فلن أكون متحمّساً»، مضيفاً «إنه يخلّصني من التوتر»، بينما يقول أكينو «في بعض الأحيان، يعانقه الناس لأنه لطيف للغاية».

القط الشهير كسول
وفيما يعيش كونان حياة جيدة، إلّا أنّه لا يُظهر حماساً كبيراً لمساعدة زملائه من البشر في مهامهم، مثل تفتيش حقائب الزبائن والموظفين عند مدخل المبنى، إذ إنّه يفضّل الاستلقاء أمام المقهى القريب أو مطاردة الكرات على الأرض، ما يُسعد المارّة.

شارك روّاد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور كونان آلاف المرّات، وشوهد وهو يرتدي سترة مكتوب عليها «أمن» وهو مستلقٍ على مكتب بجوار صورة كبيرة لمينغمينغ.

ويعد كونان واحداً من عشرات القطط التي تعيش في «ووروايد كوربوريت سنتر»، وهو مبنى للمكاتب والمحال التجارية، حيث يُسمح لها بالتجوّل وحيث يقوم الموظفون بشراء الطعام لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا

جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية

محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
حزن في بريطانيا بسبب قَطع متعمد لشجرة عمرها 200 عام
حزن في بريطانيا بسبب قَطع متعمد لشجرة عمرها 200 عام
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور من مختلف الأجيال
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور من ...
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
المزيد
عناصر الأمن في الفيليبين يتبنون القطط الضالّة بهدف الحراسة والونس
عناصر الأمن في الفيليبين يتبنون القطط الضالّة بهدف الحراسة ......
مقتل رجل وإصابة آخر جرّاء اصطدام حوت بقارب قبالة سواحل أستراليا
مقتل رجل وإصابة آخر جرّاء اصطدام حوت بقارب قبالة سواحل ......
القبض على ستيني في قضية قطع شجرة «روبن هود» المعمرة
القبض على ستيني في قضية قطع شجرة «روبن هود» المعمرة...
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها......
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور من مختلف الأجيال
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور ......
المزيد