أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الشرطة اليابانية إلى أن أسدًا في حديقة حيوانات يابانية قتل حارساً كان يحاول استدراجه بالطعام لإدخاله إلى قفصه.

عثرت الشرطة، أمس الخميس، على الموظف (53 عاماً) في متنزه توهوكو سفاري الذي يشكل حديقة حيوانات في محافظة فوكوشيما اليابانية، على ما ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

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وأكد الناطق أن الموظف القتيل كان فاقداً للوعي وينزف من رقبته داخل قفص الأسد.

وفي حديث إلى وسائل إعلام محلية، قال المسؤول في المتنزه نوريشيكا كوماكوبو إن الحارس حاول استدراج الأسد لإدخاله إلى قفصه عبر تقديم الطعام له، لكنه لم يغلق الباب الذي يُفترض أن يفصله عن الحيوان.