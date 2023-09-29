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أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 01:48 مساء
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
أسد داخل قفص في حديقة الحيوانات في بغداد، في الثامن من أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أفادت الشرطة اليابانية إلى أن أسدًا في حديقة حيوانات يابانية قتل حارساً كان يحاول استدراجه بالطعام لإدخاله إلى قفصه.

عثرت الشرطة، أمس الخميس، على الموظف (53 عاماً) في متنزه توهوكو سفاري الذي يشكل حديقة حيوانات في محافظة فوكوشيما اليابانية، على ما ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

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وأكد الناطق أن الموظف القتيل كان فاقداً للوعي وينزف من رقبته داخل قفص الأسد.

وفي حديث إلى وسائل إعلام محلية، قال المسؤول في المتنزه نوريشيكا كوماكوبو إن الحارس حاول استدراج الأسد لإدخاله إلى قفصه عبر تقديم الطعام له، لكنه لم يغلق الباب الذي يُفترض أن يفصله عن الحيوان.

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وأضاف المسؤول، أن حديقة الحيوانات ستبقى مغلقة لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية،  وقدم تعازيه لأقارب الضحية.

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