مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفيت حارسة في حديقة حيوانات سالسبورغ متأثرة بجروح أصيبت بها إثر تعرضها الثلاثاء لهجوم من حيوان وحيد القرن أدى أيضًا إلى إصابة أحد زملائها بجروح خطيرة، على ما أعلننت الشرطة النمساوية.

ووقعت الحادثة «في الساعات الأولى من الصباح أثناء العمل الروتيني في حظيرة وحيد القرن»، بحسب بيان الشرطة.

«سبب لا يزال مجهولًا»

وهاجم الحيوان حارسة (33 عامًا) «لسبب لا يزال مجهولًا»، قبل أن يهاجم زميلًا لها (34 عامًا) تدخل لمحاولة «إخافته». وقد أصيب الرجل بجروح خطرة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات هذه المدينة الواقعة في شمال النمسا. وبحسب وكالة الأنباء النمسوية «آبا»، من المرجح أن تكون الضحية قد دُهست حتى الموت.

وأثارت الحادثة صدمة في حديقة الحيوانات التي قرر القائمون عليها إبقاء أبوابها مغلقة الثلاثاء. ويضم الموقع 1500 حيوان على مساحة 14 ألف هكتار من الأراضي في حدائق قصر هيلبرون، ويستقبل حوالي 400 ألف زائر سنويًا.