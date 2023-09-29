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السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 11:42 صباحا
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
متظاهرون ضد الإجهاض في مجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، في 23 مايو 2023. (أ ف ب)
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حُكم بالسجن خمس سنوات على طالبة أميركية أضرمت النيران داخل عيادة الإجهاض الوحيدة في ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة، على ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

أقرّت لورنا روكسان غرين (22 عاماً)، بأنها دخلت عيادة «وِلسبرينغ هيلث أكسس» في كاسبر في مايو 2022 ورشّت الوقود في أرجائها، ولفتت الوثائق إلى أن غرين «قررت حرق المبنى»، وكان من المقرر افتتاح العيادة بعد بضعة أسابيع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وأشارت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة "أويل سيتي نيوز" المحلية، إلى أن الطالبة أوضحت لعناصر الشرطة أنها «تكره الإجهاض، وتعاني من كوابيس عزتها إلى قلق تشعر به من افتتاح العيادة».

أدى ذلك إلى تأخر افتتاح العيادة أسابيع عدة بسبب الأضرار التي لحقت بها، مما صعّب بصورة أكبر إتاحة الإجهاض للنساء في وايومنغ.

الإجهاض مشروع رغم محاولات الجمهوريين 
ما زال الإجهاض مشرعاً في هذه الولاية المحافظة، لكن النواب الجمهوريين يحاولون تقييده منذ قرار المحكمة العليا الأميركية في يونيو 2022 إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وخلال الأشهر التي أعقبت صدور قرار المحكمة، فرضت ولايات محافظة عدة قيوداً على الإجهاض وصلت في بعضها إلى حظره تمامًا.

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