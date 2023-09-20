السلطات الصينية تمسك بعشرات التماسيح الهاربة

القاهرة - بوابة الوسط

أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح بعد هروبها من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الماضي عقب وقوع فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، حسب وكالة « فرانس برس».



حملة واسعة للإمساك بالتماسيح

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

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وأشارت جريدة «بكين نيوز» اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الجريدة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا، بحسب «بكين نيوز».