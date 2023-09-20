  • Alwasat News
Atwasat

السلطات الصينية تمسك بعشرات التماسيح الهاربة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 08:35 صباحا
السلطات الصينية تمسك بعشرات التماسيح الهاربة
تمساح من فصيلة «كيامن» في الباراغواي، 27 يناير 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح بعد هروبها من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الماضي عقب وقوع فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، حسب وكالة « فرانس برس».

حملة واسعة للإمساك بالتماسيح
وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

-التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال (دراسة)
-الاقتصاد الصيني يسجل أداء أفضل في أغسطس

وأشارت جريدة «بكين نيوز» اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الجريدة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا، بحسب «بكين نيوز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من ...
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
المزيد
السلطات الصينية تمسك بعشرات التماسيح الهاربة
السلطات الصينية تمسك بعشرات التماسيح الهاربة...
747 ألف دولار تعويضا بريطانيا لموظفين اتُهموا خطأ بالسرقة
747 ألف دولار تعويضا بريطانيا لموظفين اتُهموا خطأ بالسرقة...
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها...
المزيد