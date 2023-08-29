(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

القاهرة - بوابة الوسط

تهافت عدد كبير من الزوار على حديقة نباتية قرب لوس أنجليس بدافع فضولهم لمشاهدة تفتُّح ما يُعرف بـ«زهرة الجثة»، وهي ظاهرة سريعة الزوال تترافق مع رائحة كريهة جدا.

ويُعد إزهار «إمورفوفالوس تايتينيوم»، وهي واحدة من أكبر الزهور في العالم، حدثا نادرا، فإزهار هذه النبتة المهددة بالانقراض التي تنمو عادة في إندونيسيا يستغرق سنوات، وعندما تنضج، تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح أمين مكتبة «هنتنغتون» التي شهدت الحدث النباتي بريس دان للوكالة الفرنسية أن «رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن»، وشرح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكّنها من التكاثر، فهي تجذب بواسطتها «الذباب الزبال لكي يأتي ويلقّحها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر تلك الرائحة، تجذب مزيد الذباب، ويكون وضعها أفضل».

إقبال جماهيري لمشاهدة تفتح «زهرة الجثة»

وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها طول الإنسان من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلا. وعلى الراغب في مشاهدة إزهارها أن يكون حاضرا في الوقت المناسب، كما هي الحال بالنسبة إلى أشجار الكرز الشهيرة في اليابان أو زهور الفاوانيا.

وأشار دان إلى أن «الزهرة تختفي خلال 48 ساعة من تفتُّحها (...) وفترة إزهارها تاليا بالغة القِصَر، لكنها مذهلة».

وأقبَلَ الزوار بكثافة، الإثنين، على الحديقة النباتية لاكتشاف الرائحة الكريهة بأنفسهم. قالت ديانا دو لـ«فرانس برس»، إنه «حدث نادر. أعتقد أنني محظوظة لأنني تمكنت من رؤيته». إلا أن البعض رأى أن النبتة ذات الرائحة الكريهة لا تستحق اسمها بتاتا، وقال بول رولمور: «لن أقول إن رائحتها مثل رائحة جثة بل هي أشبه بتلك التي تفوح من حاوية نفايات».