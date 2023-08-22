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رئيس «روسكوزموس» يدعو لمواصلة البرنامج الروسي لاستكشاف القمر رغم تحطم المسبار

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 10:44 صباحا
رئيس «روسكوزموس» يدعو لمواصلة البرنامج الروسي لاستكشاف القمر رغم تحطم المسبار
صورة وزعتها وكالة الفضاء الروسية، 8 أغسطس، للصاروخ سويوز حاملا المسبار «لونا-25». (أ ف ب)
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أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف أنه لا يفترض بموسكو أن تتخلى عن برنامجها لاستكشاف القمر رغم تحطم المسبار «لونا-25» في انتكاسة أرجع سببها إلى توقف المهام الروسية على سطح القمر لأكثر من 50 سنة.
أول مسبار تطلقه موسكو
حسب وكالة «فرانس برس» قال المدير العام لـ«روسكوزموس»، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية الرسمية إن «الإحجام عن المهام الخاصة باستكشاف القمر سيكون أسوأ قرار تتخذه روسيا».

وأضاف أنه يتعين على موسكو «أن تتقن مجددا مختلف التقنيات المناسبة». ورأى أن أحد الأسباب الرئيسية لتحطم «لونا-25»، وهو أول مسبار تطلقه موسكو إلى القمر منذ العام 1976، يتمثل في تعليق روسيا «برنامجها الخاص باستكشاف القمر لنحو خمسين عاما».

وأضاف بوريسوف «لقد ضاعت عمليا الخبرة الكبيرة التي راكمها المتخصصون في المجال الفضائي خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، من دون نقلها إلى الأجيال التي تلت». وبعد نحو خمسين عاما على آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، تحطم «لونا-25» البالغة زنته حوالي 800 كلغ على سطح القمر نتيجة حادث وقع السبت خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه.
أرسل أول إنسان إلى الفضاء
وأوضح بوريسوف أن الحادث وقع لأن المحرك لم يُطفأ بشكل طبيعي وعمل لـ127 ثانية بدل 84 ثانية. ويتعين على إحدى اللجان تسليط الضوء سريعا على سبب الحادث. ويأتي هذا الفشل في وقت تعهد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة برنامج الفضاء على الرغم

من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مستذكرا أن الاتحاد السوفياتي أرسل أول إنسان إلى الفضاء في العام 1961، وسط تصاعد التوتر بين الشرق والغرب. ووعد بوتين بمواصلة البرنامج الفضائي على الرغم من مشاكل التمويل وفضائح الفساد التي يعاني منها بالإضافة إلى العزلة التي تواجهها روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

-تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
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ووُضع المسبار بنجاح في مداره حول القمر الأربعاء بعد إطلاقه ليل 10 إلى 11 أغسطس من أقصى الشمال الروسي. وكان مقررا أن يهبط المسبار الإثنين شمال «فوهة بوغوسلافسكي» على القطب الجنوبي للقمر، ما كان سيشكل سابقة إذ إن كل المهمات حتى الآن هبطت في المنطقة الاستوائية منه.

ومهمة المركبة التي كان من المفترض أن تستمر عاما، كانت تقضي بأخذ عينات من تربة القمر وتحليلها. وتشهد السنوات الأخيرة سباقا جديدا إلى القمر، مع إبداء الولايات المتحدة والصين، وكذلك الهند وكوريا الجنوبية، طموحات كبيرة بهذا الصدد، فضلا عن عدد من الشركات الخاصة.

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