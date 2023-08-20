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تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 11:36 صباحا
تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
لحظة إطلاق المسبار الروسي «لونا-25». 11 أغسطس 2023. (رويترز)
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قالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، اليوم الأحد إن «لونا-25»، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه والتي كانت مقرّرة الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان إنه عصر السبت «قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ) انقطع الاتصال مع لونا -25»، مشيرة إلى أنه «وفقا للنتائج الأولية» للتحقيق، فإن المسبار «لم يعد موجودا بعد أن اصطدم بسطح القمر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مواصلة برنامج الفضاء الروسي
ويعد إطلاق المسبار «لونا-25» أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائدا في استكشاف الفضاء.

وأضافت «روسكوزموس» أن «جميع أنظمة لونا-25 تعمل بشكل طبيعي والتواصل معها مستقر».

وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مشيرا إلى إرسال الاتحاد السوفياتي أول إنسان إلى الفضاء في عام 1961 في خضم التوترات مع الغرب.

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