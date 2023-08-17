  • Alwasat News
Atwasat

إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الأفاعي في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 10:52 صباحا
إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الأفاعي في بيرو
أفعى في بيرو من نوع مكتشف سابقا أعيدت تسميته تيمنا بالممثل هاريسون فورد، مايو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

أطلق علماء في بيرو على نوع جديد من الثعابين اسم هاريسون فورد، تقديرا منهم لجهود نجم «إنديانا جونز» في أعمال الحفظ.

وقالت جامعة سان ماركوس الوطنية، الأربعاء، إن الأفعى التي يبلغ قطرها 40 سنتيمترا اكتُشفت للمرة الأولى في مايو العام 2022 في حديقة أوتيشي الوطنية، لكن لم يستنتج الباحثون قبلاً أنها نوع غير معروف من الأفاعي سابقا، حسب وكالة «فرانس برس».

- علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية
- أفعى تلدغ طفلا أستراليا وتسحبه إلى حوض سباحة
- دوريات لتعقب الثعابين ليلاً في فلوريدا
- اصطياد أفعى طولها أكثر من 5 أمتار

وأُطلق على هذا النوع ذي اللون البني المصفرّ مع بقع سوداء وبطن أسود وعيون نحاسية، الاسم العلمي «تاكيمينويديس هاريسونفوردي»، وعُثر على هذا النوع من الثعابين لأول مرة من جانب فريق باحثين بقيادة عالم الأحياء الأميركي الألماني إدغار لير.

النوع الجديد يحمل اسم النجم الهوليوودي الشهير
وقال لير لوكالة «فرانس برس»، إن النوع الجديد بات يحمل اسم فورد تقديراً لنشاط النجم الهوليوودي في القضايا البيئية، مضيفة «اكتشفتُ أن هاريسون فورد وافق على استخدام اسمه من خلال استشارة أجرتها» منظمة الحفظ الدولية، وهي منظمة غير حكومية.

ولفت لير إلى أن الثعبان اكتُشف في منطقة لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة مروحية، موضحا أن العلماء في فريقه احتاجوا «سبعة أيام للعثور عليه»، وأكمل أن هذا الثعبان غير مؤذ للبشر لكنه مفيد في صيد الضفادع والسحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات

وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات

أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات
السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية

«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» ...
حمى مصارعة الذراعين «الكباش» تطال الهند
حمى مصارعة الذراعين «الكباش» تطال الهند
طائرة ماليزية تعود إلى سيدني بعد إقلاعها بساعتين بسبب راكب «مضطرب»
طائرة ماليزية تعود إلى سيدني بعد إقلاعها بساعتين بسبب راكب ...
مخاطر «إل نينيو» تتجاوز المناخ لتصل إلى الاقتصاد والصحة والغذاء
مخاطر «إل نينيو» تتجاوز المناخ لتصل إلى الاقتصاد والصحة والغذاء
سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل
سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة...
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها ......
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم ......
المزيد
إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الأفاعي في بيرو
إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الأفاعي في بيرو...
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا...
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو...
سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل
سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل...
مخاطر «إل نينيو» تتجاوز المناخ لتصل إلى الاقتصاد والصحة والغذاء
مخاطر «إل نينيو» تتجاوز المناخ لتصل إلى الاقتصاد والصحة ......
المزيد