إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الأفاعي في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق علماء في بيرو على نوع جديد من الثعابين اسم هاريسون فورد، تقديرا منهم لجهود نجم «إنديانا جونز» في أعمال الحفظ.

وقالت جامعة سان ماركوس الوطنية، الأربعاء، إن الأفعى التي يبلغ قطرها 40 سنتيمترا اكتُشفت للمرة الأولى في مايو العام 2022 في حديقة أوتيشي الوطنية، لكن لم يستنتج الباحثون قبلاً أنها نوع غير معروف من الأفاعي سابقا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأُطلق على هذا النوع ذي اللون البني المصفرّ مع بقع سوداء وبطن أسود وعيون نحاسية، الاسم العلمي «تاكيمينويديس هاريسونفوردي»، وعُثر على هذا النوع من الثعابين لأول مرة من جانب فريق باحثين بقيادة عالم الأحياء الأميركي الألماني إدغار لير.

النوع الجديد يحمل اسم النجم الهوليوودي الشهير

وقال لير لوكالة «فرانس برس»، إن النوع الجديد بات يحمل اسم فورد تقديراً لنشاط النجم الهوليوودي في القضايا البيئية، مضيفة «اكتشفتُ أن هاريسون فورد وافق على استخدام اسمه من خلال استشارة أجرتها» منظمة الحفظ الدولية، وهي منظمة غير حكومية.

ولفت لير إلى أن الثعبان اكتُشف في منطقة لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة مروحية، موضحا أن العلماء في فريقه احتاجوا «سبعة أيام للعثور عليه»، وأكمل أن هذا الثعبان غير مؤذ للبشر لكنه مفيد في صيد الضفادع والسحالي.