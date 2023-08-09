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مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 09 أغسطس 2023, 09:47 صباحا
مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك
صورة التقطت في 12 يوليو 2021 لإحدى مقطورات التلفريك في مكسيكو ( أ ف ب)
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عَلِق مئات السياح ليل الإثنين إلى الثلاثاء في جبال روكي في غرب كندا، بعدما تعطل التلفريك الذي أقلهم إلى قمة الجبل. وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، قالت المسؤولة عن التواصل لدى شركة «برسوت» السياحية التي تدير التلفريك تانيا أوتيس، إن تعطل التلفريك «غير المسبوق ناجم عن انقطاع عام للتيار الكهربائي تسببت به عاصفة».
عملية إجلاء السياح
وكان ركاب مقصورات التلفريك أول من جرى إجلاؤهم، لكن «مئات» آخرين كانوا موجودين على قمة الجبل عجزوا عن النزول قبل حلول المساء.
وواصلت الشركة صباح الثلاثاء عملية إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المتنزهات الوطنية.
«الانتظار لفترة طويلة»
وقالت آبي (46 عاما)، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها وفضلت أن تبقي كنيتها طي الكتمان، «أمضينا الليلة على الجبل» في مبنى الاستقبال. وأضافت «لقد وفروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات»، مشيرة إلى أنها «مرهقة» و«محبطة» بسبب «الانتظار لفترة طويلة» استمرت أكثر من 12 ساعة فوق جبل سولفور الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

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وأوضحت أن «بعض الأشخاص تحدوا الظلام وعادوا سيرا إلى أسفل الجبل»، منتقدة التحرك البطيء للسلطات. ولم تعلق سلطات المتنزه ولا الشرطة على ما حدث. ويتسلق عدد كبير من السياح سنويا جبل سولفور في متنزه بانف الوطني، الأقدم والأكثر استقطابا للزوار بين المتنزهات الوطنية في كندا.

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