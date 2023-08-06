توقيف مراهق بتهمة قتل راقص أسود ومثلي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

اتُهم شاب من نيويورك يبلغ 17 عاما بقتل راقص أسود ومثلي بدافع العنصرية وكراهية المثليين، على ما أعلن، أمس السبت، رئيس بلدية المدينة والشرطة. وفقا لوكالة القدس

قُتل أوشي سيبلي (28 عاما) بطعنة واحدة في الصدر في 29 يوليو في محطة وقود في بروكلين، وخلال مؤتمر صحفي في موقع الحادث، أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامس والمسؤول في شرطة المدينة جو كيني، اتهامات بارتكاب «جريمة كراهية» ضد المراهق الذي قبُض عليه، مساء الجمعة.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة الوقود، حيث حصلت الجريمة، معظم الوقائع.

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تصريحات عنصرية معادية للسود

والسبت الماضي، توقف أوشي سيبلي ورجال آخرون في سيارة في محطة الوقود هذه الواقعة في بروكلين. روى كيني «فيما كانوا ينتظرون الانتهاء من تزويد سيارتهم الوقود، بدأ سيبلي والمجموعة التي كانت برفقته الرقص على وقع موسيقى من راديو سيارتهم»، وعندها اندلع «شجار عنيف» مع شباب آخرين، وأضاف «بدأت المجموعة تصرخ في وجه سيبلي وأصدقائه، وتوجّه إليهم شتائم معادية للمثلية»، كما أطلق المهاجمون «تصريحات معادية للسود تطالبهم بالتوقف عن الرقص».

واستمرت المواجهة أربع دقائق حتى طُعن سيبلي مرة واحدة في الصدر مما تسبب في وفاته بعد ساعة في المستشفى، وفقا لرواية كيني.

آثار الدماء في محيط محطة البنزين حيث وقع حادث الطعن (الأنترنت)