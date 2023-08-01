شكوى ضد كاردي بي بعد رميها الميكروفون على الجمهور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة لاس فيغاس أنها فتحت تحقيقاً في حادثة اعتداء وضرب، بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي ميكروفوناً كانت تغني عبره على جمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي «واب» و«ماني» ترمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين، بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله، وفق وكالة «فرانس برس».

كاردي بي والميكروفون

تظهر هذه المرأة في مقاطع الفيديو وهي تقدم اعتذارها بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال الميكروفون شخصاً آخر من الحاضرين، بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

وبعد الحفل، أفادت شرطة لاس فيغاس بأن امرأةً تواصلت معها، للإبلاغ عن اعتداء. وقالت الشرطة في بيان تلقته وسائل إعلام أميركية: «الضحية أشارت إلى أنها كانت حاضرة في حدث غنائي في 29 يوليو 2023 في مجمّع 3500 من شارع لاس فيغاس بولفارد. وخلال حفلة موسيقية، أصيبت بأداة أُلقيت من على المسرح». ولم يذكر بيان الشرطة اسم كاردي بي، إلا أن التاريخ والمكان المذكورين يتطابقان مع حفلتها.

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هذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة، مع تزايد رمي الأغراض خلال الحفلات الموسيقية. ففي يونيو، ألقى رجل هاتفاً على المغنية بيبي ريكسا خلال حفلة موسيقية في نيويورك، مما تسبب في نقلها إلى المستشفى. وفي الشهر نفسه، استُهدفت المغنية بينك في حفلة بلندن من متفرّج، ألقى عليها حقيبة قال إنها تحوي رفات والدته.