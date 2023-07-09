  • Alwasat News
Atwasat

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 09 يوليو 2023, 09:21 صباحا
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
عمل فني من بين قطع أثرية قررت هولندا إعادتها إلى إندونسيا وسريلانكا. (شبكة سي إن إن الأميركية)
alwasat radio

قررت الحكومة الهولندية إعادة ما يقرب من 500 قطعة أثرية منهوبة إلى إندونيسيا وسريلانكا، جرى سرقتها ونقلها إلى البلاد خلال الفترات الاستعمارية.

وبعد مطالبات متعددة من إندونيسيا وسريلانكا ونيجيريا، أعلن وزير الدولة الهولندي للثقافة والإعلام، غوناي أوسلو، إعادة القطع التي تشمل «كنز لومبوك»، الذي يتكون من 335 قطعة، إلى لومبوك في إندونيسيا.

وتشمل المجموعات كذلك مجموعة «بيتا مها»، وهي قطع رئيسية من الفن الحديث من بالي، و«كانون أوف كاندي»، وهو سلاح احتفالي يعود إلى القرن الثامن عشر في سريلانكا، ومصنوع من البرونز والفضة والذهب ومُطعم بالياقوت، حسب «سي إن إن» الأميركية.

سويسرا تعيد قطعة من تمثال لرمسيس الثاني إلى مصر
فيل تايلاندي يغادر سريلانكا إلى بلده الأصلي

إعادة القطع الأثرية.. لحظة تاريخية
قال الوزير الهولندي في بيان: «هذه لحظة تاريخية. إنها المرة الأولى التي نتبع فيها التوصيات لإعادة قطع لم يكن يجب أن يتم إحضارها إلى هولندا».

وأضاف: «أنها أيضا لحظة للتطلع إلى المستقبل. نحن لا نعيد القطع فحسب، بل على وشك الدخول في فترة من التعاون الوثيق مع إندونيسيا وسريلانكا في مجالات مثل أبحاث المجموعات والعرض التقديمي والتبادلات بين المتاحف».

وقد أوصى تقرير للمجلس الهولندي للثقافة العام 2020 بأن تعيد البلاد دون قيد أو شرط القطع الفنية التي «جرى التيقن من أنها فقدتها قسرا البلدان الواقعة تحت سلطتها الاستعمارية».

وتوجد عديد القطع الفنية التي سيجرى إرجاعها في المتحف الوطني للثقافات العالمية. بينما توجد ست قطع أثرية استعمارية أخرى تطالب بها سريلانكا حاليا في مجموعة المتحف الوطني الهولندي للفنون والتاريخ (متحف ريجكس).

وتعد هذه هي أول عملية إعادة لمثل هذه القطع الأثرية من المتحف، بعد البحث عن مصدرها الذي بدأ في العام 2017.

عمل فني من بين قطع أثرية قررت هولندا إعادتها إلى إندونسيا وسريلانكا. (شبكة سي إن إن الأميركية)
عمل فني من بين قطع أثرية قررت هولندا إعادتها إلى إندونسيا وسريلانكا. (شبكة سي إن إن الأميركية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما بصفعها
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر ......
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها...
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف...
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف...
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم...
المزيد
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا...
اكتشاف مستودع ضخم لزراعة القنب في فرنسا
اكتشاف مستودع ضخم لزراعة القنب في فرنسا...
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها...
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما بصفعها
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ......
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا...
المزيد