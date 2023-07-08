اكتشاف مستودع ضخم لزراعة القنب في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت الشرطة الفرنسية هذا الأسبوع أربعة آلاف نبتة قنب، يبلغ ما تنتجه نحو 1100 كيلوغرام من الحشيشة في مستودع داخلي كبير مخصص لهذا النوع من الزراعة في قرية بجنوب شرق فرنسا، يديره مواطنون وآخرون من التابعية الألبانية، على ما أعلنت النيابة العامة، السبت.

واستغرق التحقيق ثمانية أشهر، وأوقِف ستة أشخاص أودعوا السجن على هامش مصادرة هذه المزروعات في بلدة موريت التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 وتقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من غرونوبل، في جبال الألب الفرنسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفتحت الشرطة القضائية في غرونوبل في نهاية أكتوبر الماضي تحقيقا أوليا على إثر إخبار قضائي عن مستودع يُحتمل أن يكون مخصصا لزراعة القنب «في مكان مغلق»، حسب النيابة العامة. وأظهر التحقيق وجود «إتجار واسع النطاق» يشارك فيه فريق من الألبانيين الشركاء لأشخاص من غرونوبل.

توقيف 4 ألبانيين

وأسفرت عملية للشرطة القضائية عن توقيف أربعة ألبانيين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ثم أوقِف في اليوم التالي شريك يبلغ 52 عاما من غرونوبل وصاحب المستودع البالغ 55 عاما.

ويضم المستودع الضخم مجموعتين: أولاهما منشأة إنتاجية تبلغ مساحتها 375 مترا مربعا ومجهزة بالكهرباء والتهوية والترطيب ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية وأنظمة التجفيف، جرى اكتشاف أكثر من 1550 نبتة فيها، أي ما يعادل 508 كيلوغرامات من الحشيشة.

وصودرت في منشأة ثانية مساحتها 300 متر مربع 2500 نبتة يبلغ إجمالي محصولها 693 كيلوغراما. وأُتلفت في الموقع نفسه بإذن من النيابة العامة معدات الزراعة والنباتات التي يقدّر سعر بيع نتاجها بما بين 10 و15 مليون يورو.

وحُكم على اثنين من «العمال الزراعيين» الألبانيين هذا الأسبوع بالسجن لمدة سبعة وعشرة أشهر مع النفاذ فورا، وبمنعهما من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات. وأحيل بالمشتبه بهم (الأربعة الآخرون) إلى المحاكمة الفورية وأودِعوا الحبس الاحتياطي حتى موعد محاكمتهم في التاسع من أغسطس المقبل.