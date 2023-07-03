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فرنسا: مهرجان أفينيون يعوّل على حضور الجمهور رغم التضخم والاضطرابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 04:32 مساء
فرنسا: مهرجان أفينيون يعوّل على حضور الجمهور رغم التضخم والاضطرابات
متفرجون في باحة الشرف في قصر البابوات في مدينة أفينيون جنوب فرنسا. (أرشيفية: أ ف ب)
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لا يحول التضخّم ولا أعمال العنف التي تشهدها المدن الفرنسية، دون تعويل مهرجان أفينيون أكثر من أي وقت مضى على حضور الجمهور في دورته السابعة والسبعين التي تُفتَتَح الأربعاء، في ظل تجدُّد اهتمام الفرنسيين بالمسرح بعد جائحة كوفيد، ودلالةً على طموحه هذا، بكّر المهرجان الذي يقام للمرة الأولى بإشراف مديره الجديد البرتغالي تياغو رودريغيز، في فتح باب بيع التذاكر، فأتاحها اعتباراً من مطلع أبريل الفائت بدلاً من منتصف يونيو كما جرت العادة، مفسحاً الوقت الكافي للراغبين في حضور عروض دورته الجديدة الممتدة من الخامس من يوليو الجاري إلى الخامس والعشرين منه. 

ويكتشف جمهور أفينيون هذه السنة وجوهاً جديدة من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظراً إلى كون الإنجليزية ضيفة هذه الدورة، لكن البارز أيضاً أن المهرجان يعاود للمرة الأولى منذ 2016 إقامة العروض في مسرح شهير في الهواء الطلق هو كاريير دو بولبون، افتُتح عام 1985 بمسرحية «ماهاباراتا» لبيتر بروك. وكان هذا الموقع الكائن على بعد نحو 15 كيلومتراً من أفينيون مقفلاً منذ سبعة أعوام، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ثاني امرأة تحظى بشرف افتتاح المهرجان
وتُعرض في موقع كاريير دو بولبون مسرحية (le Jardin des Délices) للمخرج فيليب كين، بمسرح يتسع لنحو 1200 متفرج، وعلى هذا المسرح ستقدّم جولي ديليكيه، التي ستصبح بعد أريان منوشكين ثاني امرأة تحظى بشرف افتتاح المهرجان خلال أعوامه السبعة والسبعين، عرضاً مقتبساً من الوثائقي «ويلفير» للأميركي فريديريك وايزمان عن مركز للمساعدة الاجتماعية. 

وكان من المفترض أن تُعرض في المهرجان مسرحية جديدة للمخرج البولندي الكبير كريستيان لوبا هي «المغتربون»، كان محبو أفينيون يترقبونها، لكنّ دار «كوميدي دو جنيف» قررت إلغاء العرض الأول للمسرحية ثم «إلغاء إنتاجها» كلياً، بسبب ما وُصف بـ«الاختلافات في فلسفة العمل» بين المخرج والفرق الفنية، وأُلغيت المسرحية على إثر ذلك من برنامج أفينيون أيضاً، واستُعيض عنها بمسرحية لمدير المهرجان نفسه.

أشهر مهرجان مسرحي في العالم
ويُعدّ «أفينيون» الذي أطلقه عام 1947 جان فيلار، أشهر مهرجان مسرحي في العالم إلى جانب ذلك الذي يقام في إدنبره الاسكتلندية، وهو يحوّل مدينة الباباوات مسرحاً كبيراً في يوليو من كل سنة، ويُقام المهرجان بالتزامن مع «أوف دافينيون»، أكبر سوق لعروض الأداء الحيّ في فرنسا، وللحدثين منافع اقتصادية تُقدّر بعشرات ملايين اليوروهات، ورغم الفوارق بين سلوك جمهور المهرجان وجمهور القاعات الدائمة، أظهرت دراسة حديثة حماسة قوية لدى الفرنسيين للمسرح، رغم تراجع الحضور.

وبيّنت الدراسة التي أجرتها هيئة «ميدياميتري» للإحصاءات بطلب من جمعية دعم المسرح الخاص وصدرت نتائجها هذا الأسبوع، أن 21% من الفرنسيين ذهبوا إلى المسرح، سواء أكان خاصاً أو عاماً، طوال الأشهر الإثني عشرة الأخيرة، بينما كانت نسبتهم 27% الموسم الفائت، أي ثلاثة ملايين متفرج أقل، وأشار التقرير إلى أن الحضور «تأثر بالأحداث الجارية»، بسبب الحرب في أوكرانيا أو في ما يتعلق بالتضخم.

الذهاب إلى المسرح مكلف جداً
إلا أن الشهية للمسرح زادت، إذ أفاد 73% ممن شملهم الاستبيان بأنهم قصدوا المسارح «كثيراً أو أكثر من ذي قبل» ولا يزال الانتشار بالتواتر «أفضل طريقة» للتسويق لأي مسرحية، وفقاً للدراسة التي أشارت إلى أن فاعلية هذا الأمر تثبت كل عام في «أوف أفينيون»، أما الأسباب التي تحول دون الحضور، فكشفت الدراسة أن 67% يعتقدون أن «الذهاب إلى المسرح مكلف جداً»، حتى لو كانت هناك «فجوة معينة بين التصور السائد عن سعر تذكرة المسرح وبين الواقع».

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