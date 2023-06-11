مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت مجموعة «بادوي» للسكان الأصليين في إندونيسيا قطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقتها، لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي على أفرادها.

يتوزع هذا المجتمع المكوّن من 26 ألف نسمة في مقاطعة «بانتين» بجزيرة «جاوة» على قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئيا التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد طالبت المجموعة المركزية السلطات بقطع شبكة الإنترنت، وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة في مكان قريب منهم، حتى لا تصل الإشارة إليها.

مجموعة «بادوي»: استخدام الإنترنت يهدد الصحة العقلية للشباب

ويمكن أن تهدد هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية المبنية بالقرب من منطقتهم أسلوب حياة السكان، والصحة العقلية للشباب الذين قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.

وقال مسؤولون في منطقة «ليباك» بمقاطعة «بانتين» إنهم تلقوا الرسالة، ووافقوا على التحدث مع وزارة الإعلام الإندونيسية، لمحاولة الرد على هذا الطلب.

وأضاف «بودي سانتوسو» المسؤول في «ليباك»: «قبل كل شيء نريد التكيف مع ما يريده أفراد مجتمع بادوي، وعلينا الحفاظ على تقاليدهم ومعارفهم المحلية».

يحتاج السكان في الفئة الهامشية ضمن مجتمع «بادوي» الإنترنت لإدارة شركات أسسوها عبر الشبكة. لكن بحسب سانتوسو، تخشى السلطات نفاذ زوار أو سياح إلى الشبكة، ونشر محتوى يعدونه غير مناسب لمجتمع بادوي.

حرية الإنترنت قضية مثيرة للجدل

تشكّل حرية الإنترنت في إندونيسيا، أكبر البلدان المسلمة في العالم من ناحية التعداد السكاني، قضية مثيرة للجدل، حيث حظرت الحكومة مواقع المقامرة والمواد الإباحية عبر الإنترنت، وتطالب باستمرار بإزالة محتويات تعدها غير مناسبة.

وعلى الرغم من الرقابة، فإن المواقع غير القانونية التي تستضيف هذا النوع من المحتوى لا تزال كثيرة.

وقد اختار مجتمع «بادوي» المنعزل العيش في الغابة، ورفض التكنولوجيا وخدمات المال والتعليم التقليدية، حيث يقيم أفراده في ثلاث قرى تمتد على مساحة أربعة آلاف هكتار، على بُعد ساعات بالسيارة من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا).