  • Alwasat News
Atwasat

تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الكاريبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 12:05 مساء
تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الكاريبي
أحد شواطئ غوادلوب - 12 فبراير 2022 - أ ف ب
alwasat radio

حُكِم على مطعم قائم منذ عقود بالقرب من شاطئ غراند آنس في أرخبيل غوادلوب الفرنسي بمنطقة البحر الكاريبي، بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية.

وأشارت السلطات المحلية والمكتب الفرنسي للتنوع الحيوي في بيان مشترك صدر الإثنين إلى أن مطعم «لو كاراكولي» الواقع في ديزيه أُلزِم «دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وإزالة منشآته عن الشاطئ في غضون ثلاثة أشهر مع دفع 1500 يورو كغرامة يومية».  

 وكانت محكمة باس تير أصدرت هذا القرار في 28 أبريل الماضي. 

- التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها
- طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض

ونفذت شركة «كاراكولي بيتش أند سبا» إشغالًا العام 2019 لتوفير «منظر خلاب للبحر»، بعد توسيع المنشأة في المجال العام. 

غير أن «هذه الأعمال أضرت بالنباتات الطبيعية، وجرى بناء منشآت على الرمال، وتركيب إضاءة»، بحسب البيان الصحفي، ورأى فيها مفتشو المكتب الفرنسي للتنوع الحيوي «اعتداءً على موئل محمي»، هو «في هذه الحالة شاطئ تعشيش للسلاحف البحرية».

ورُفعت دعوى على هذا المطعم العام 2018 من قبل جمعية للدفاع عن البيئة نددت بالاحتلال غير المشروع للملك العام البحري والاعتداء على البيئة، رغم دعم المسؤولين المحليين المنتخبين لمثل هذه الأنشطة الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. ...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في ...
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
الخروج من سقيفة بني ساعدة

الخروج من سقيفة بني ساعدة
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تهمة القتل تلاحق زوجة رجل زعم أنه نجل آلان ديلون
تهمة القتل تلاحق زوجة رجل زعم أنه نجل آلان ديلون
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
بلاغ كاذب عن تمساح في نهر فرنسي
بلاغ كاذب عن تمساح في نهر فرنسي
عرقلة تركيب توربينات للرياح في البرازيل بسبب طيور الببغاء الأزرق
عرقلة تركيب توربينات للرياح في البرازيل بسبب طيور الببغاء الأزرق
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من ......
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية ......
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله...
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة...
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف...
المزيد
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني...
تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الكاريبي
تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر ......
مزاد علني.. بيع مبنى «فلاتيرون» الشهير في نيويورك بـ161 مليون دولار
مزاد علني.. بيع مبنى «فلاتيرون» الشهير في نيويورك بـ161 ......
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»...
عرقلة تركيب توربينات للرياح في البرازيل بسبب طيور الببغاء الأزرق
عرقلة تركيب توربينات للرياح في البرازيل بسبب طيور الببغاء ......
المزيد