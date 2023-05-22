الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. وغوتيرس: «أعمالنا تدمر كل ركن في الكوكب»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والذي يحتفي به العالم في 22 مايو من كل عام.

وأكد غوتيرس، في رسالته التي نشرها موقع الأمم المتحدة اليوم، أن حياتنا كلها تعتمد على سلامة النظم الإيكولوجية اعتمادا كليا، بدءا بالهواء الذي نستنشق والطعام الذي نأكل وانتهاء بالطاقة التي تحركنا والأدوية التي تشفينا، لكن «أعمالنا تدمر كل ركن من أركان الكوكب».

وتابع «في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، نتدبر في علاقتنا بالنظام الذي هو قوام حياة البشر»، مضيفا أن هناك مليون نوعٍ مهدّد بالانقراض بسبب تدمير الموائل واستفحال مظاهر التلوث وتفاقم أزمة المناخ، قائلا «لا بد أن ننهي هذه الحرب على الطبيعة».

وشدد على أن الاتفاق على إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في العام الماضي، كان خطوةً مهمة، «ولكن الأوان قد حان للانتقال من حبر الاتفاق إلى واقع العمل.. وهذا يقتضي اتباع أنماط مستدامة في الإنتاج والاستهلاك، وتحويل الدعم المقدم للأنشطة المدمرة للطبيعة صوب الحلول المراعية للاعتبارات البيئية، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الذين هم أقوى الناس حفظا للتنوع البيولوجي في عالمنا».

وأكد غوتيريس، أيضا ضرورة دفع الحكومات ومؤسسات الأعمال إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لمكافحة اضمحلال التنوع البيولوجي وتفاقم أزمة المناخ، قائلا «فلنعمل معا على نطاق جميع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تأمين مستقبل مستدام للجميع».

«التنوع البيولوجي ضروري للحياة»

فيما احتفت بعثة الاتحاد الأوروبي باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، من خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة أن التنوع البيولوجي ضروري للحياة وذلك لأن الطبيعة تزودنا بالغذاء والأدوية والمواد الخام ومصادر الترفيه والرفاهية.

وتابعت أن النظام البيئي الصحي يقوم بتصفية الهواء والماء، ويساعد في الحفاظ على توازن المناخ، وتحويل النفايات إلى موارد، وتلقيح وتخصيب المحاصيل والكثير من الوظائف اللازمة لحياة صحية متوازنة لنا ولكوكبنا .

وأضافت أن العالم يحتفل هذا العام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وملؤه الأمل مع اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 15)..

فيما وجهت تساؤلا للمتابعين الليبيين، حول ما هي أكبر التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في ليبيا؟.