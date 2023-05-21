  • Alwasat News
Atwasat

جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق «إيفرست»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 02:28 مساء
جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق «إيفرست»
الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار في كاتماندو - 3 أبريل 2023 - أ ف ب
alwasat radio

بات الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار، أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين، ينجح في تسلّق جبل «إيفرست»، على ما أفاد أحد أعضاء فريقه، الأحد.

وقال هيم بيستا لوكالة «فرانس برس» إن هاغار «وصل إلى قمة إيفرست قرابة الساعة 15:00 بتوقيت النيبال، وبعد وصوله بنجاح إلى القمة، عاد إلى مخيم متسلقي الجبال الرئيسي، ومن المقرر أن يعود إلى كاتماندو الإثنين».

وتعرّض هاري بودا ماغار، البالغ 43 عاما، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان سنة 2010، في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين قد نجحا في تسلّق «إيفرست»، هما النيوزيلندي مارك إنغليسلا العام 2006 والصيني شيا بويو العام 2018.

- فرنسي سبعيني يسعى ليكون أول متسلق يبلغ قمة «إيفرست» دون أكسجين
- متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

وسبق لماغار الذي جُهّز بأطراف اصطناعية، أن تسلق قمما عدة، بينها جبل توبقال في المغرب وبن نيفيس في اسكتلندا ومون بلان في أوروبا.

وكان مُنع لسنوات عدة من تسلق أعلى جبل في العالم، بموجب قانون نيبالي  يحظر تسلق «إيفرست» على الأشخاص الذين بُترت ساقيهم أو الذين فقدوا البصر، لأسباب مرتبطة بالسلامة.

إلا أنّ المحكمة العليا في النيبال ألغت العمل بالقانون في العام 2018.

«كل شيء ممكن»
وكان ماغار قد قال لوكالة «فرانس برس» في أبريل «بإمكاننا تكييف حياتنا مع وقتنا ووضعنا، كل شيء ممكن، لا يعود هناك أي حدود، بل تصبح السماء هي الحدود».

وتضم النيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، بينها «إيفرست» الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، فيما تستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وقال بيجيان كويرالا من دائرة السياحة النيبالية، لوكالة «فرانس برس»، إن قرابة 450 متسلق جبل تسلّقوا «إيفرست» حتى اليوم خلال الموسم الراهن.

وكانت السلطات النيبالية قد أصدرت هذه السنة  478 تصريحا لتسلق جبل «إيفرست»، خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 900 شخص تاليا تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو.

وتوفي تسعة متسلقين حتى الآن خلال موسم التسلق الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«قصرنبا» قرية الورد في شرق لبنان
«قصرنبا» قرية الورد في شرق لبنان
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة...
«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على الأقل
«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على الأقل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب...
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من ......
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله...
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة...
المزيد
جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق «إيفرست»
جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق «إيفرست»...
غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين يُباع مقابل 600 ألف دولار في مزاد
غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين يُباع مقابل 600 ألف دولار ......
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية ......
«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على الأقل
«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على ......
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما ......
المزيد