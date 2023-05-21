جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق «إيفرست»

القاهرة - بوابة الوسط

بات الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار، أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين، ينجح في تسلّق جبل «إيفرست»، على ما أفاد أحد أعضاء فريقه، الأحد.

وقال هيم بيستا لوكالة «فرانس برس» إن هاغار «وصل إلى قمة إيفرست قرابة الساعة 15:00 بتوقيت النيبال، وبعد وصوله بنجاح إلى القمة، عاد إلى مخيم متسلقي الجبال الرئيسي، ومن المقرر أن يعود إلى كاتماندو الإثنين».

وتعرّض هاري بودا ماغار، البالغ 43 عاما، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان سنة 2010، في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين قد نجحا في تسلّق «إيفرست»، هما النيوزيلندي مارك إنغليسلا العام 2006 والصيني شيا بويو العام 2018.

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وسبق لماغار الذي جُهّز بأطراف اصطناعية، أن تسلق قمما عدة، بينها جبل توبقال في المغرب وبن نيفيس في اسكتلندا ومون بلان في أوروبا.

وكان مُنع لسنوات عدة من تسلق أعلى جبل في العالم، بموجب قانون نيبالي يحظر تسلق «إيفرست» على الأشخاص الذين بُترت ساقيهم أو الذين فقدوا البصر، لأسباب مرتبطة بالسلامة.

إلا أنّ المحكمة العليا في النيبال ألغت العمل بالقانون في العام 2018.

«كل شيء ممكن»

وكان ماغار قد قال لوكالة «فرانس برس» في أبريل «بإمكاننا تكييف حياتنا مع وقتنا ووضعنا، كل شيء ممكن، لا يعود هناك أي حدود، بل تصبح السماء هي الحدود».

وتضم النيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، بينها «إيفرست» الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، فيما تستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وقال بيجيان كويرالا من دائرة السياحة النيبالية، لوكالة «فرانس برس»، إن قرابة 450 متسلق جبل تسلّقوا «إيفرست» حتى اليوم خلال الموسم الراهن.

وكانت السلطات النيبالية قد أصدرت هذه السنة 478 تصريحا لتسلق جبل «إيفرست»، خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 900 شخص تاليا تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو.

وتوفي تسعة متسلقين حتى الآن خلال موسم التسلق الحالي.