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متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 03:03 مساء
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
جبل إيفرست في صورة ملتقطة من الجو، 27 أبريل 2019. (أرشيفية: أ ف ب)
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توفي متسلق جبال أميركي في جبل إيفرست في نيبال، على ما أعلنت الشركة المنظمة لمهمته الاستكشافية، في أول وفاة لمتسلق أجنبي على أعلى قمة في العالم.

وتوفي المتسلق، البالغ 69 عاما، بصورة مفاجئة، أمس الإثنين، حين كان في المخيم (2) الواقع على ارتفاع يقترب من 6400 متر. وأوضح باسانغ تشيرينغ شيربا من منظمة «بيول أدفنتشر» لوكالة «فرانس برس» أن الرجل «كان يشعر بإعياء وتوفي في المخيم الثاني. وتُبذل حاليا جهود لإنزال جثته». وأشار إلى أن الأوضاع المناخية، اليوم الثلاثاء، تعيق العملية.

«بيول أدفنتشر» وتسلق الجبال
وشركة «بيول أدفنتشر» هي شريك محلي لمجموعة «إنترناشونال ماونتن غايدز» التي تنظم مهمات لتسلق الجبال، ومقرها في الولايات المتحدة. وقد بدأ موسم الربيع، الذي يستمر من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، بطريقة مأساوية هذه السنة في الإيفرست مع فقدان ثلاثة متسلقين نيباليين الشهر الماضي.

وكان المتسلقون الثلاثة يعبرون منطقة خطرة لنقل مواد تموينية إلى المخيم (1)، وهو أول محطة على الطريق التي تقود إلى قمة إيفرست، حين واجهوا كتلة ثلجية تسببت في سقوطهم إلى أسفل منحدر.

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