المصادقة على قانون أميركي يرمي إلى «التخفيف من معاناة الخنازير» في المزارع

القاهرة - بوابة الوسط

صادقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على قانون في كاليفورنيا يرمي إلى التخفيف من معاناة الخنازير في المزارع، لاقى اعتراضا من منتجي لحم الخنزير واللحم المقدد وأنواع أخرى من اللحوم.

وقال القاضي نيل غورستش في الحكم «مع أن الدستور يحسم عددا كبيرا من المسائل المهمة، ليست شرائح لحم الخنزير التي يُسمح لتجار كاليفورنيا ببيعها مدرجة في القائمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويستند الحكم الذي تخللته مراجع من مجال الطهو وتوصيفات عن خنازير حوامل في حظائرها، إلى قانون صدر في كاليفورنيا العام 2018 عقب أحد الاستفتاءات.

ويحظر القرار بيع الخنازير التي تُربى في أماكن ضيقة جدا في الولاية الغربية ذات الآراء التقدمية جدا.

دعاوى رافضة للقانون

ورفع فاعلون في قطاع إنتاج لحوم الخنزير دعاوى ضد كاليفورنيا التي تنتج كميات من هذه اللحوم أقل مما تستهلك، متهمين إياها بمحاولة فرض قيمها على الولايات الأميركية الأخرى.

ويشير ممثلو القطاع إلى أن القرار قد يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار النقانق وأنواع أخرى من اللحوم.

ويؤكد هؤلاء أيضا أنه ينتهك الدستور الأميركي الذي يحظر على الولايات تبني قوانين تؤثر على التجارة في البلاد.

وبعدما ردت المحاكم دعواهم، لجأوا إلى المحكمة العليا التي رفضت الأربعاء حججهم. وكتب القاضي نيل غورستش «إنهم يدعوننا إلى وضع قيود جديدة من شأنها الحد من صلاحية الولايات في تنظيم السلع على أراضيها، ونحن نرفض هذه الدعوة».