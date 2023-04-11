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صيادون غير قانونيين يقتلون خمسة فيلة في تشاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 09:52 مساء
صيادون غير قانونيين يقتلون خمسة فيلة في تشاد
حراس متنزه وطني في تشاد. (أ ف ب)
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قتل صيادون غير قانونيين خمسة أفيال على الأقل في تشاد، ما أثار مخاوف على مصير ما تبقى من هذه الحيوانات في البلاد، على ما أعلنت منظمة غير حكومية، الثلاثاء.

وأفاد الأمين العام لمنظمة «اس او اس إيليفنتس» (أنقذوا الفيلة) آدم أحمد الحسن، بالعثور على الأفيال مذبوحة في منطقة بينامار، على بُعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة نجامينا، بحسب «فرانس برس».

وأكد نائب رئيس الهيئة الحكومية للغابات والحياة البرية وصيد الأسماك، حميد محمد حسين إيتنو، أن «أفيالاً قُتلت»، لكنه لم يكشف عن عددها. وقال «قواتنا تطارد الصيادين غير القانونيين الذين قتلوا الفيلة».

الفيلة تعرضت لهجوم من جانب «رجال مسلحين يمتطون الجياد»
وأشارت منظمة «اس او اس إيليفنتس» في بيان إلى أن الفيلة تعرضت لهجوم من جانب «رجال مسلحين يمتطون الجياد»، عمدوا إلى قطع رؤوسها وخلع أنيابها. وقالت المنظمة إنه لم يتبق في تشاد سوى أقل من 1500 فيل بحسب السجلات الموثقة، مقارنة بعشرات الآلاف قبل ثلاثة عقود.

ولفتت إلى أن الصيد الجائر تباطأ خلال العقد الماضي بفضل حملة بدأها في العام 2008 الرئيس السابق إدريس ديبي إيتنو، الذي قُتل خلال عملية ضد المتمردين في شمال تشاد في أبريل 2021.

وتعود آخر حالات الصيد الجائر في تشاد إلى العامين 2016 و2017، عندما قُتل ما لا يقل عن 20 فيلاً في مقاطعتين جنوبيتين على الحدود مع الكاميرون.

وقالت منظمة «اس او اس إيليفنتس» إن معظم الأفيال المسجلة في البلاد تعيش في محميات الحياة البرية، لكنها تتعرض لخطر الصيد الجائر عندما تغادر المناطق المحمية.

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