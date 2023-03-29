  • Alwasat News
Atwasat

هاري يتهم العائلة الملكية بحجب المعلومات عنه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 05:30 مساء
هاري يتهم العائلة الملكية بحجب المعلومات عنه
الأمير هاري مغادرا المحكمة العليا في لندن، 28 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

اتهم الأمير هاري العائلة الملكية بحجب معلومات عنه في شأن عمليات تنصت على هاتفه أجرتها جرائد بريطانية، في إفادة له نُشرت، الثلاثاء، ضمن إطار الدعوى التي رفعها على الدار الناشرة لجريدة «ديلي ميل».

ولليوم الثاني على التوالي، شارك الابن الأصغر للملك تشارلز في جلسة للمحكمة العليا في لندن، حيث تُعقد جلسات في دعاوى ضد دار «أسوشيتد نيوزبيبر» (إيه إن إل) التي يتهمها مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

وتناول هاري في إفادته الموقعة بتاريخ 24 فبراير والتي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، «علاقاته المتوترة مع الإعلام منذ وفاة والدته ديانا». وأشار إلى أن العائلة الملكية ردعته عن مداعاة الصحافة لأن «ذلك كان سيشعل سلسلة من الأحداث وردود الفعل غير المرغوب بها». وتابع «لا شك في أن العائلة الملكية كانت تحجب عني معلومات تتعلق باختراق هاتفي، ولم يتضح لي الأمر إلا في السنوات الأخيرة عندما رفعت دعوى بصورة شخصية».

- ظهور مفاجئ للأمير هاري في المحكمة العليا بلندن

- الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

وحضر هاري الذي يقوم بزيارة استثنائية للمملكة المتحدة، بشكل مفاجئ إلى لندن للمشاركة في جلسة تحاول فيها دار «إيه إن إل» إسقاط دعاوى قضائية رفعها ضدها الابن الأصغر للملك تشارلز والمغني إلتون جون والممثلة ليز هيرلي. ويتهم المدعون الستة دار «إيه إن إل» باستخدام محققين للتنصت عليهم.

الاحتياطي
وكانت المجموعة الإعلامية قد «دحضت بشكل قاطع ولا لبس فيه هذا التشهير السخيف الذي يبدو أنه محاولة مخطط لها لإقحام المنشورات الصادرة عن جريدة (ديلي ميل) في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية المتعلقة بمقالات تعود إلى 30 عاما».

واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل حوالى عشر سنوات بسبب فضائح تنصت غير قانوني تُمارس منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويأتي الظهور المفاجئ للأمير هاري في لندن قبل شهر ونيف من تتويج والده الملك في السادس من مايو. وانتقل هاري وزوجته ميغن للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية العام 2020، لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلبيان الدعوة.

وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على «نتفليكس» في ديسمبر، أصدر الأمير كتاب مذكراته المثير للجدل «سبير» (الاحتياطي) في أوائل شهر يناير، تحدث فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملات تضليل عالمية لضرب سمعة النساء
حملات تضليل عالمية لضرب سمعة النساء
حفيدة غاندي تكافح للحفاظ على إرثه المهدد في جنوب أفريقيا
حفيدة غاندي تكافح للحفاظ على إرثه المهدد في جنوب أفريقيا
قائد الشرطة الكولومبية يكشف لجوءه لممارسات دينية في مكافحة الجريمة
قائد الشرطة الكولومبية يكشف لجوءه لممارسات دينية في مكافحة ...
لوكسمبورغ تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بالنقل العام
لوكسمبورغ تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بالنقل العام
منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا
منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين...
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية...
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان...
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع ......
المزيد
هاري يتهم العائلة الملكية بحجب المعلومات عنه
هاري يتهم العائلة الملكية بحجب المعلومات عنه...
كمبوديا تكافح لحماية دلافين الإيراوادي
كمبوديا تكافح لحماية دلافين الإيراوادي...
ظهور مفاجئ للأمير هاري في المحكمة العليا بلندن
ظهور مفاجئ للأمير هاري في المحكمة العليا بلندن...
منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا
منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا...
لوكسمبورغ تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بالنقل العام
لوكسمبورغ تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بالنقل العام...
المزيد