  • Alwasat News
Atwasat

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:09 صباحا
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
لقطة من الجو لمقبرة وادي السلام في النجف في وسط العراق في العاشر من فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يرقد الملايين في مقبرة وادي السلام في النجف في وسط العراق، والتي تعد إحدى أكبر مقابر العالم وأقدمها في العالم الإسلامي، وغالبية المدفونين فيها من العراقيين إلى جانب إيرانيين وباكستانيين.

وكل شهر، يأتي جميل عبدالحسن من بغداد للصلاة على روح والده عبدالحسن قاسم، الذي توفي في العام 2014. ويقول «طبعا أنا حزين»، لكن «سعيد كذلك، أَعلم أن والدي سيكون في يوم القيامة إلى جانب الإمام علي»، حسب «فرانس برس».

ويعد الإمام علي بن أبي طالب أبرز الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية. توفي في العام 661 ودفن في مرقد بالنجف، لتنشئ من بعدها مقبرة وادي السلام قرب مرقده.

- رمال «الإهمال» تبتلع آثار العراق

ويقول المؤرخ حسن عيسى الحكيم، بهذا الخصوص ،«نشأت المقبرة بعد دفن الإمام علي في هذه الأرض»، مشيرا إلى أن «الناس كانوا (قبل ذلك) يدفنون موتاهم في مقبرة تسمى الثوية». ويتابع «بعد دفن الإمام علي، امتنع الناس عن الثوية وبدأوا بالدفن قرب الإمام».

ويشير المؤرخ إلى الأهمية التي يعلقها المسلمون الشيعة الذين يشكلون غالبية في العراق، ليدفَنوا «قرب الإمام علي ويعد هذا أمرا في غاية الأهمية». ويشير إلى أن «هناك روايات بأن الإمام يكون شفيعا لهم بيوم القيامة».

ويرجح مؤرخون أن أكثر من ستة ملايين شخص يرقدون في المقبرة، غالبيتهم الساحقة من العراقيين، إلى جانب أجانب من الإيرانيين والباكستانيين من الطائفة الشيعية وغيرهم.

لكن الحكيم يرى أن هذه الأعداد غير دقيقة. ويقول إن هناك «أكثر بكثير، أعداد هائلة وكبيرة»، مذكرا بأنه «خلال الحروب والأزمات كان هناك عدد أكبر من الوفيات».

ويضيف «لهذا اليوم، أكثر من 200 جنازة تدفن في النجف في اليوم الواحد». ولفت الانتباه إلى أن «هناك قبورا ظاهرة وقبورا غير ظاهرة، داخل سراديب».

مقبرة وادي السلام
ووفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، فإن مقبرة وادي السلام «واحدة من أكبر مقابر العالم الإسلامي» وتقدر مساحتها بتسعة كيلومترات مربعة وتضم مدافن «تستقبل الموتى منذ أكثر من 1400 عام، وحتى اليوم». رغم ذلك، لا توجد خرائط توضح كيفية التنقل في المقبرة

ويؤدي توافد الزوار بسيارتهم لزيارة المقبرة، إلى ازدحامات كبيرة واختناقات مرورية، إلى جانب الضجة الكبيرة التي تعكر الهدوء.

جاء أحمد علي حامد (54 عاما) من مدينة الديوانية في جنوب العراق، لدفن عمته فاطمة التي فارقت الحياة عن عمر ناهز 80 عاما.

ويقول الرجل، وهو محاط بنحو عشرين مشيعا، جمعيهم من الرجال، «النساء لا يدخلن المقبرة، يدخلن فقط لغسل امرأة متوفاة ويعدن أدراجهن. ثم يأتين في يوم آخر (بعد الدفن)، غدا أو في الأربعين».

لُفت الميتة بالكامل بكفن، وأُنزلت في القبر، بعد أن أدار عامل المقبرة الجسد باتجاه القبلة.

ويحبس رجل ضخم البنية دموعه ثم ينضم إلى آخرين في تلاوة الفاتحة بصوت منخفض. حين تنتهي الصلاة، يعود رنين الهواتف النقالة وصوت الأحاديث بين المعزين.

على مقربة من المكان، وُضعت لافتة تحمل صورة شاب يبتسم بزي الجيش العراقي وكتب فوقها عبارة تقول «هنا يرقد الشهيد أحمد ناصر المعموري، تاريخ الوفاة 7 أبريل 2016»، العام الذي خاض فيه الجيش العراقي بدعم من تحالف دولي، معارك ضارية لاستعادة أراضٍ عراقية كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

تروي مآسي العراق
على مر السنوات، باتت مقبرة وادي السلام وكأنها تروي كل المآسي التي مر بها العراق، بدءا بالحرب في زمن صدام حسين صدام مع إيران (1980-1988)، وصولا الى الهجوم الأميركي والحروب الطائفية وفظائع تنظيم الدولة الإسلامية وضحايا وباء «كوفيد».

على قطعة رخام مثبتة على أحد القبور نقشت عبارة تقول إن حسن كريم المدفون في المكان، توفي العام 1987 في ذروة الحرب العراقية الإيرانية.

خلال فترة الجائحة، زاد ضغط العمل على عامل دفن الموتى ثامر موسى حرينة البالغ من العمر 43 عاما قضى منها 20 عاما كحفار قبور.

ويقول موسى، وهو يقف بين آلاف القبور، «خلال فترة فيروس كورونا، أقمنا في مقبرة وادي السلام، ما بين خمسة إلى ستة آلاف جنازة خلال عام».

ويوضح نجاح مرزة حمزة الذي يدير أحد مكاتب الدفن في وادي السلام، أن كلفة «الدفن تقدر ب 400 ألف دينار»، مفصلا أن «حفر القبر يكلف 150 الف دينار (حوالى 100 دولار). أما بناء القبر فيكلف ما بين 250 إلى 300 ألف دينار»، (مبلغ يتراوح بين 170 الى 200 دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة

عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ

قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال

على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس

بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات
الكرنفال يعيد الحياة إلى ريو دي جانيرو
الكرنفال يعيد الحياة إلى ريو دي جانيرو
هونغ كونغ تسحب تأشيرة عالم صيني لهذا السبب
هونغ كونغ تسحب تأشيرة عالم صيني لهذا السبب
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ...
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على ......
المزيد
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة...
سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين بـ«اللفت»
سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين ......
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق...
المزيد