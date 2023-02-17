  • Alwasat News
Atwasat

فهد يثير الرعب في إسلام آباد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:27 مساء
فهد يثير الرعب في إسلام آباد
فهد في حديقة حيوانات، إسلام أباد بتاريخ 17 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

 في حادثة أثارت الهلع لساعات بين سكان أحد الأحياء، هرب فهد من منزل أسرة كانت تتولى تربيته في إسلام أباد، الخميس.

وسرت حالة من الرعب بين الناس قبل الإمساك بالفهد، على ما أفادت الأجهزة الباكستانية لحماية الحياة البرية.

- نفوق ثاني صغير فهد آسيوي في إيران

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل، الفهد وهو يتسلل تحت السيارات قبل أن يتسبب في وقوع رجل في شارع سكني في العاصمة، ثم يقفز من فوق سياج أحد المتنزهات، حسب «فرانس برس».

وقال مدير لجنة حماية الحياة البرية في اسلام اباد طارق بنغاش «توصلنا من خلال الاستنتاجات الأولى إلى أنّ الفهد مدجّن ولا يعيش في البرية، إلا أنّه كان يشعر بالخوف ولم يتوقف عن الزئير».

وكانت باكستان حظرت خلال العام الفائت استيراد الحيوانات البرية وبينها النمور، بينما كانت هذه الممارسة مسهّلة من خلال تشريعات غير متشددة.

وتحظى السنوريات التي يُنظر إليها كرمز للثروة والسلطة، بشعبية بين صفوف الفئات الغنية في باكستان.

جروح طفيفة 
وتسبب الفهد، وعمره بين السنتين والثلاثة أعوام، في إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة قبل أن يتم الإمساك به ووضعه في حديقة حيوانات كانت قد أغلقت أبوابها عام 2020 بسبب إساءة معاملة الحيوانات فيها.

ووضع الفهد في الحديقة التي تضم دبا أسود ونمرا وعددا كبيرا من القردة، أنقذتها الأجهزة المتخصصة في حماية الحياة البرية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال بانغاش «لدينا معلومات تفيد بأنّ أشخاصا كثيرين في إسلام أباد ومناطق من روالبندي (مدينة مجاورة للعاصمة) يربّون حيوانات برية، بينها فهود». وأطلقت الشرطة تحقيقا لمعرفة صاحب الفهد.

ويحدّ إسلام أباد متنزه مارغالا هيلز الوطني الذي أُنشئت فيه حديثا منطقة خاصة تُعنى بحماية الفهود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟

هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟
بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس

بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟

مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي

دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أم بولندية لسبعة أبناء تنجب خمسة أطفال جددا
أم بولندية لسبعة أبناء تنجب خمسة أطفال جددا
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
العثور على بقايا بشرية في متنزه باريسي
العثور على بقايا بشرية في متنزه باريسي
إدانة مليونير إيطالي بتهمة التداول الداخلي
إدانة مليونير إيطالي بتهمة التداول الداخلي
جدل في العراق بسبب حملة تستهدف صانعي المحتوى «الهابط»
جدل في العراق بسبب حملة تستهدف صانعي المحتوى «الهابط»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم...
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة...
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد...
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة...
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا...
المزيد
فهد يثير الرعب في إسلام آباد
فهد يثير الرعب في إسلام آباد...
فيتنام تكتشف 2000 قط نافق مخصصة للطب التقليدي
فيتنام تكتشف 2000 قط نافق مخصصة للطب التقليدي...
عشاق الطبيعة يستمتعون بـ«شلال النار» في كاليفورنيا
عشاق الطبيعة يستمتعون بـ«شلال النار» في كاليفورنيا...
جدل في العراق بسبب حملة تستهدف صانعي المحتوى «الهابط»
جدل في العراق بسبب حملة تستهدف صانعي المحتوى «الهابط»...
إدانة مليونير إيطالي بتهمة التداول الداخلي
إدانة مليونير إيطالي بتهمة التداول الداخلي...
المزيد