مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عشرون شخصا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح في حادثة تصادم بين حافلة ومركبة مصفحة في جنوب أفريقيا، على ما أعلنت وزارة النقل بمقاطعة ليمبوبو شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان «قتل عشرون شخصا بشكل مأساوي في حادث عندما فُقدت السيطرة على مركبة لنقل النقود ما أدى إلى اصطدامها بحافلة في الجهة المقابلة»، وفق «فرانس برس».

ووقع الحادث قرابة الساعة (15:00 ت غ) الإثنين، على طريق عام في مقاطعة ليمبوبو الواقعة بأقصى شمال البلاد على الحدود مع زيمبابوي.

وتسبب الحادث أيضا في إصابة نحو 60 شخصا بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى، بينهم عشرة في حال الخطر.

ويجري فريق غواصين تابع للشرطة حاليا عمليات بحث في نهر أسفل الطريق بحثا عن «أشخاص ربما جرفتهم المياه».

وقالت الناطقة باسم وزارة النقل، تيديمالو تشويني، إن سبب الحادث العنيف لم يتحدد بعد، لكن «المنطقة تضررت بسبب الأمطار الغزيرة».

وتشهد جنوب أفريقيا منذ أيام أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات بمقاطعات عدة وأودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص فضلا عن فقدان آخرين. وأعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية.

وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية من مخاطر حدوث فيضانات جديدة، متوقعا هطول الأمطار على البلاد لأيام عدة خلال فترة الصيف الجنوبي الحالية.

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في العام 2022، شهدت البلاد أسوأ فيضانات في تاريخها بمنطقة ديربان (جنوب شرق)، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وتسببت بدمار كبير.

وتتمتع جنوب أفريقيا بإحدى أكثر شبكات الطرق تطورا بالقارة الأفريقية، لكنها من بين الأسوأ لناحية سجلها في السلامة المرورية.