  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 03:18 مساء
مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا
تفسخ في إحدى الطرق بمدينة دوربان بجنوب أفريقيا، 12 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل عشرون شخصا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح في حادثة تصادم بين حافلة ومركبة مصفحة في جنوب أفريقيا، على ما أعلنت وزارة النقل بمقاطعة ليمبوبو شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان «قتل عشرون شخصا بشكل مأساوي في حادث عندما فُقدت السيطرة على مركبة لنقل النقود ما أدى إلى اصطدامها بحافلة في الجهة المقابلة»، وفق «فرانس برس».

ووقع الحادث قرابة الساعة (15:00 ت غ) الإثنين، على طريق عام في مقاطعة ليمبوبو الواقعة بأقصى شمال البلاد على الحدود مع زيمبابوي.

وتسبب الحادث أيضا في إصابة نحو 60 شخصا بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى، بينهم عشرة في حال الخطر.

ويجري فريق غواصين تابع للشرطة حاليا عمليات بحث في نهر أسفل الطريق بحثا عن «أشخاص ربما جرفتهم المياه».

وقالت الناطقة باسم وزارة النقل، تيديمالو تشويني، إن سبب الحادث العنيف لم يتحدد بعد، لكن «المنطقة تضررت بسبب الأمطار الغزيرة».

وتشهد جنوب أفريقيا منذ أيام أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات بمقاطعات عدة وأودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص فضلا عن فقدان آخرين. وأعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية.

وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية من مخاطر حدوث فيضانات جديدة، متوقعا هطول الأمطار على البلاد لأيام عدة خلال فترة الصيف الجنوبي الحالية.

- حادث تصادم بين 6 سيارات في لاس فيغاس

في العام 2022، شهدت البلاد أسوأ فيضانات في تاريخها بمنطقة ديربان (جنوب شرق)، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وتسببت بدمار كبير.

وتتمتع جنوب أفريقيا بإحدى أكثر شبكات الطرق تطورا بالقارة الأفريقية، لكنها من بين الأسوأ لناحية سجلها في السلامة المرورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
«الملونون» يناضلون من أجل العودة إلى أرض الأجداد
«الملونون» يناضلون من أجل العودة إلى أرض الأجداد
التضخم في فرنسا يجعل الحبيب غاليا جدا
التضخم في فرنسا يجعل الحبيب غاليا جدا
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة...
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم...
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر...
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة...
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد...
المزيد
مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا
مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا...
الغطس في المياه المتجمدة لتعلم الصمود
الغطس في المياه المتجمدة لتعلم الصمود...
تراجع مطرد في حقوق النساء حول العالم
تراجع مطرد في حقوق النساء حول العالم...
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ...
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند...
المزيد