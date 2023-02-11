أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»

القاهرة - بوابة الوسط

فضلت أرملة الممثل بيتر مايهيو عدم طرح مجموعة من الأغراض، التي استُخدمت في سلسلة «ستار وورز» حيث أدى زوجها الراحل شخصية تشوباكا الخيالية، في مزاد كان مقررا.

وأدى الممثل البريطاني بيتر مايهيو الذي كان يبلغ طوله 2,21 مترا وتوفي عام 2019، شخصية تشوباكا في الفيلم الأصلي والأجزاء الأخرى حتى عام 2015، حسب «فرانس برس».

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وكان مايهيو باع وزوجته انجي منزلهما في كيلي بشمال إنجلترا قبل ربع قرن، تاركين في أحد أقسامه أدوات وأغراضا استُخدمت في سلسلة الأفلام الشهيرة، وبينها نصوص سيناريو وصور.

وبعدما عثر مالكو المنزل الجدد على الأغراض، استشاروا خبراء في المزادات عرضوها من جهتها على وسائل الإعلام وأعلنوا أنهم سيطرحونها للبيع ضمن مزاد في فبراير.

وطرحت دار «رايدايل أوكشنيرز» الأغراض للبيع لقاء 150 جنيها (181,86 دولارا) لكلّ منها.

قلبي حزين

وبعدما علمت أرملة الممثل بنجاح المزاد من محبي «ستار وورز»، غرّدت عبر حساب مؤسسة بيتر مايهيو، التي أُنشئت إحياءً لذكراه، «قلبي حزين لرؤية أغراضنا تُباع في مزاد».

وأوضحت أنّ الصعوبات التي كان يعانيها مايهيو في التنقل جعلت «من المستحيل عليه الذهاب إلى المنزل لاستعادة ما تبقّى من ذكرياته». وأكدت عبر «تويتر» أنّ «التخلي عن الأغراض كان إحدى أكثر الخطوات التي ندم عليها مايهيو». وحذفت دار المزادات الجمعة صور الأغراض من موقعها لالكتروني.

وقال صاحب الدار أنغس أشوورث في بيان: «نظرا إلى الأهمية التي تحظى بها هذه الأغراض للمؤسسة (...) إنّ البائعين سيقدمونها لها حتى تبقى ضمن مجموعاتها الثابتة فيتمكن محبو السلسلة بذلك من الاطلاع عليها متى أرادوا».