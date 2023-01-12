  • Alwasat News
Atwasat

توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 10:45 صباحا
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا
عناصر من الشرطة الألمانية في أحد أحياء جنوب غرب برلين، 7 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أوقف مراهق يبلغ 17 عاما يُشتبه في قتله طعنا، الثلاثاء، مدرّسته التي كانت بمفردها داخل أحد الصفوف في معهد مهني في إبينبورين غرب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

ويبدو أن المشتبه فيه ارتاد بعد ظهر الثلاثاء، صفا كانت المدرسة البالغة 55 عاما موجودة فيه، ثم أقدم على قتلها مستخدما سكينا، على ما ذكر بيان أصدرته شرطة مونستر الواقعة في ولاية شمال الراين- فستفاليا في غرب ألمانيا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة أن المراهق المشتبه فيه اتصل بعد طعنه مدرسته بجهاز الطوارئ، وعندما حضرت عناصر الشرطة لتوقيفه لم يبد أي مقاومة.

وتولت فصيلة الشرطة بمونستر التحقيق في هذه الجريمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
المزيد
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا...
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود...
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية...
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي...
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
المزيد