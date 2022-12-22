  • Alwasat News
Atwasat

وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
الشيف الاسكتلندي أحمد إسلام علي يحمل طبقا من دجاج تيكا ماسالا في مطعمه، 29 يوليو 2009 (أ ف ب)
alwasat radio

توفي عن عمر ناهز 77 عاما، الإثنين، الشيف الاسكتلندي أحمد إسلام علي، الذي كان يؤكد أنه مبتكر طبق دجاج تيكا ماسالا، على ما ذكرت صفحة مطعمه «غلاسغو» عبر «فيسبوك».

وأصبح دجاج تيكا ماسالا من الأطباق التقليدية التي تقدمها مطاعم جنوب آسيا في مختلف أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

وبدأ تقديم هذا الطبق بالكاري والتوابل، في سبعينيات القرن الماضي بمطعم «شيش محل»، قبل أن يصبح أحد أكثر الأطباق تناولا في المملكة المتحدة.

وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس» العام 2009، قال أحمد إسلام علي المتحدر من بنجاب الباكستانية «ابتُكر طبق دجاج تيكا ماسالا في مطعمنا. كنّا نقدّم طبق دجاج تيكا (دجاج متبل مشوي) لكن في أحد المرات أبدى زبون رغبته في إضافة الصلصة إلى هذا الطبق، ومذذاك أصبحنا نحضّره مع صلصة مؤلفة من الزبادي والكريمة والتوابل».

طبق وطني
وأكد ابن شقيقه أندليب أحمد أن «المطعم كان محور حياة» الشيف الاسكتلندي، فكان يتناول الغداء فيه يوميا.

- رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

ومع أن إثبات منشأ الطبق صعب، إلا أن النائب المحلي الاسكتلندي محمد سروار باشر خطوات ترمي إلى تصنيف دجاج تيكا ماسالا ضمن الأطباق المحلية.

وفي 2001، أشار وزير الخارجية البريطاني آنذاك روبن كوك إلى أن دجاج تيكا ماسالا هو «طبق وطني بريطاني بامتياز» و«مثال ممتاز على الطريقة التي تتلقى فيها بريطانيا العظمى التأثيرات الخارجية وتتأقلم معها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون
الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»...
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير ......
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها...
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي...
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»...
المزيد
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك...
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»...
المزيد